Niegan apelación solicita por abogado de Rafael Correa en caso Balda

La jueza Daniella Camacho negó este lunes la apelación presentada por Caupolicán Ochoa, defensor del expresidente Rafael Correa vinculado en el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

El expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, debe presentarse cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. La primera presentación deberá hacerla el próximo lunes 2 de julio.

Si el expresidente de la República Rafael Correa no obedece la disposición de la jueza Daniella Camacho en Quito, la Fiscalía podría pedir que se le ordene la prisión preventiva, recurso que había sido solicitado por el fiscal Paúl Pérez Reina, pero negado por la magistrada.

La apelación no fue aprobada porque "la ley no prevé a la medida cautelar de obligación de presentación periódica ante el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe (Art. 522.2. COIP), como susceptible del recurso de apelación pues la única medida cautelar impugnable según las reglas citadas es la de prisión preventiva (Art. 653.5. COIP), la misma que no ha sido ordenada en contra del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Por lo expuesto con fundamento en las normas citadas y los argumentos realizados, en cumplimiento del artículo 654.2 ibídem se inadmite el recurso de apelación planteado por indebidamente interpuesto", dice en su argumento jurídico la magistrada. (I)