María Leonor Jiménez: Lo que quería era limpiar mi nombre

La expresidenta de la Corte Provincial del Guayas María Leonor Jiménez siente que con su restitución como jueza logró el objetivo que buscó por siete años: limpiar su nombre. En el 2011 fue cesada por el Consejo de la Judicatura transitorio por decir que la sentencia en contra de EL UNIVERSO fue emitida por un juez golondrina. El viernes pasado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a su favor.

¿Por qué señaló en el 2011 que esa sentencia era de un juez golondrina?

Yo sabía que no solo ese juez, varios jueces iban a lamentarse conmigo, me decían: María Leonor no hemos pedido vacaciones y me mandan de vacaciones. Cuando tenían un caso que querían sacar a su favor ponían a un juez (...) por ese caso de El UNIVERSO cambiaron varios, renunciaron varios y se murieron dos.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, por ese mismo caso Chuky Seven al juez que era de la niñez le cayó una acción de protección me parece que para ver el video o la grabación del CD. El otro era un juez de Tránsito que también le cayó un proceso colateral de acción de protección y de ahí la cantidad de jueces que se fueron...

¿Con su caso y el reciente cese del Consejo de la Judicatura cree que se sienta un precedente?

Por supuesto que sí, esto ha renacido esperanzas en muchos. Es que mientras ellos estaban, (los jueces) tenían miedo de las reacciones del Consejo de la Judicatura (...) Un desliz en lo que a ellos les interesaba y no solo en lo que le interesaba al Gobierno, sino al amigo de los amigos de uno de ellos; y esos del Consejo le llevaban las resoluciones hechas a los jueces y el que no quería firmar tenía que irse renunciando...

La sentencia también indica que debe recibir sus sueldos dejados de cobrar.

Voy a renunciar a eso, mi único objetivo era reivindicar mi nombre... yo no quiero un centavo... ¿con tanto jubilado que ha muerto sin cobrar yo voy a estar cobrando eso, que es como $ 300 mil?, me basta con mi jubilación.

¿Regresará a la Corte?

A mí me han propuesto la dirección provincial de la Judicatura... estoy pensando, voy a ver porque yo puedo regresar a la sala, pero también eso puede desplazar a alguien. Además soy abogada de UNE y de un caso del 30-S.

¿Cuándo se decidirá?

Esta semana. (I)