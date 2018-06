A ellos los asaltaron al subir a un taxi, bus y al retirar dinero en Guayaquil

Había terminado sus clases nocturnas en la universidad. Daniel V. agarró un taxi amarillo en la avenida Carlos Julio Arosemena para ir a su casa. Todo parecía normal. El carro llevaba cámaras, adhesivos de una cooperativa y el conductor conversaba amenamente en el trayecto hacia la vía a Daule.

Eso cambió cuando el conductor paró inesperadamente a la altura del km 6 de la vía a Daule para coger a dos sujetos. A él lo obligaron a bajar para ocupar el asiento posterior con ellos. Fueron minutos de angustia. Lo obligaron a desbloquear su celular, revisaron la billetera y el acceso a una computadora de alta gama que llevaba.

Después de despojarlo de todas sus pertenencias lo dejaron botado cerca de la Prosperina. Al día siguiente puso una denuncia, pero más que por la esperanza de recuperar sus pertenencias, fue por la información que tenía en su laptop y los documentos que se llevaron.

Él es parte de esas estadísticas de quienes han sufrido un robo y aún no han recuperado sus bienes. Pero hay un grupo que no forma parte de esas estadísticas, porque sus casos no han llegado a la fiscalía, por temor a represalias, la desazón de saber que no van a recuperar sus cosas o por el trámite que implica poner la denuncia.

Martín, Andrés, Sofía y Pamela están en ese grupo. Ellos fueron víctimas de asaltos en este primer semestre en diferentes sectores de Guayaquil, donde si bien se han tomado medidas en ciertas zonas turística, la percepción de inseguridad persiste en la gente.

El robo común, asalto, robo de celulares están entre los problemas que aún aquejan a esta ciudad, según cifras policiales.

Las autoridades, sin embargo, refieren que la cifra de delitos ha bajado y que esa sensación de inseguridad se refleja por el eco que se hace de ciertos casos.

2.543 casos se denunciaron por robos a personas entre enero y abril del 2018 en la Zona 8 en la que está Guayaquil.

Martín Reyes, líder barrial en el sur: Me subí en un taxi amarillo, afuera de un mall y me asaltaron

“Salía del cajero retirando mi quincena ($ 400) en los exteriores de un mall en el sur. Cogí un taxi, vi que era amarillo, de cooperativa. Cuando le dije que me llevara a la Floresta, el taxista se metió por Los Esteros. Le dije: ‘Señor, no es por aquí’. Puso los seguros de la puerta y sacó un arma, me amenazó y me pidió el dinero y mi celular.

Condujo por el colegio Amarilis Fuentes y fue largo hasta la Santiaguito Roldós, allá hay un canchón, junto al estero Salado. Allí, salieron otras tres personas, y esperaba lo peor, pero me halaron y me revisaron de pies a cabeza, ahí me dejaron botado y se fueron en el carro.

Yo fui a pedir ayuda a la Policía. Regresé al mall con ellos, y le dije a la señorita que está anotando las salidas de los taxis. Vi que tenía las banderas, el logo, yo le di los datos porque tenía hasta foto con nombre, me sentí confiado, pero al rato de la hora ese nombre no pertenecía a esa cooperativa, no existía. Pienso que falsifican documentos para hacerse pasar como legales, pero no lo son. No denuncié”.

Andrés Garibaldi, activista: Nos asaltaron tras cambiar un cheque en el banco de un mall

"Estábamos cambiando (junto a un amigo) un cheque de un banco en un mall de la Alborada. Me dieron los 300 dólares, me los guardé en el pantalón. Salimos y nos subimos en un bus.

Como vi a dos hombres delgados y altos que se subieron al mismo bus con actitud sospechosa atrás de nosotros me sentí intimidado y el bus rodó una cuadra y decidimos bajarnos.

Ellos se bajaron también atrás de nosotros. Justo cuando alcanzamos a tomar un taxi para subirnos y protegernos de que nos venían persiguiendo, abrimos la puerta para ingresar y en ese momento nos ‘apercollaron’, y un tipo me puso un cuchillo en el pecho.

Me quitaron el dinero, nos hicieron a un lado, nos empujaron y quedé con la pierna lesionada, y se subieron en ese mismo taxi, que el señor taxista estaba asustado. Arrancaron. No vimos más porque nos quedamos aterrorizados.

Los policías no se aparecieron a pesar de que estábamos entre dos centros comerciales. No denuncié por temor”.

Sofía Herrera, moradora de La Aurora: El sector de La Aurora está descuidado, roban en los buses

"Se subieron unos sujetos al bus de la línea 63, y cuando íbamos a la altura de Pascuales empezaron a pedir las cosas a los pasajeros con amenazas. Rápido nos quitaron las pertenencias a algunos y se bajaron por esa zona. Ya unos días antes me habían robado y golpeado dos hombres que andaban en moto.

En anteriores ocasiones les han robado a más familiares... roban a las personas de las urbanizaciones del sector como La Joya, Villa Club, La Rioja, Villa Italia (parroquia La Aurora, Daule). Parece que nos tomaran como cajeros automáticos en los buses Pascuales (línea) 63A y 63B, las CTP 2 Pascuales. A los choferes también les roban.

El sector es descuidado. Es terrible porque cuando uno, que es residente de Villa Italia, denuncia a los policías de Daule que los robos son en los buses de transporte público y se les dice que los ladrones son de Pascuales, nos dicen que deben ser los policías de Pascuales quienes estén en el caso. Y se lanzan la pelotita, y así están y no somos hijos de nadie”.

Pamela Panchano, modelo afroecuatoriana: Nos pidieron códigos de tarjetas, nos preguntaron dónde vivíamos

“Con un amigo fuimos a la avenida 9 de Octubre, tipo 10 de la noche, tomamos yogurt y nos dispusimos a volver a nuestras casas. Tengo un taxi de confianza, pero no lo llamé, no tenía saldo y confié en ir con mi amigo.

Tomamos uno en 9 de Octubre y García Avilés. En la ruta, el chofer dejó que dos hombres se subieran, con lenguaje vulgar nos amedrentaron, nos dijeron que no los miráramos, nos revisaron y a mí me manosearon.

Nos atacaron psicológicamente. Fue muy feo. Nos pidieron los códigos de las tarjetas, celulares, nos preguntaron qué hacíamos, dónde vivíamos. Llamaban a cada rato a otra persona para darles los datos. Pensaba que nos dispararían. Sin ver, oraba, pedía misericordia.

Pasó un auto de la Policía, me hicieron sentar para que no nos vieran. Uno de ellos decía: ‘Estoy llamando a un pana que está en una moto, no quiero que griten cuando los suelte’. Respiraba profundo, hasta que nos dejaron en el centro mismo. No denuncié el robo”. (I)