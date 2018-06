Irma Aráuz “nos enseñó a atesorar lo que es nuestro, nuestra cultura”, asegura su hija

El pasillo fue su gran pasión. por eso la cantante guayaquileña Irma Aráuz recibió el título de la Dama del Pasillo.

Aunque podía interpretar temas de otros géneros como el albazo, el pasacalle, su vínculo con el pasillo fue muy fuerte y así lo asegura su hija, Alexandra Márquez Aráuz, quien describe a su madre como una mujer que les inculcó muchos valores, destaca el familiar. “Ella siempre acogió a sus hijos, estuvo con su esposo (Luis Márquez) hasta el último, su esposo estuvo con ella sufriendo su enfermedad, pero ahí al lado de ella porque eso fue lo que nos enseñó, la unidad y el amor ante todo”, apunta.

Asimismo, indica que les enseñó a atesorar “lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra música”.

“A pesar de que fueron muchas veces en las cuales yo le dije mami no me gusta tu música, tu música como que siento mucho dolor, mucha tristeza (...), ella me decía: ‘A mí tampoco me gusta tu música en inglés’, sin embargo (me dijo), tú tienes que aprender a querer lo que es de tu país, y a mí me gusta el pasillo y a ti algún día cuando yo te haga falta, te acordarás de mí, en la forma de como yo lo cantaba, cómo me entregué a las cosas que eran de mi pueblo, de mi patria”, indica. Su esposo, Luis Márquez, cuenta que no estuvo de acuerdo con que fuera artista, pero “cantar era su vida, su pasión, entonces lo que hice fue acompañarla, apoyarla”, dice.

Consternado por la partida de la Dama del Pasillo, el cantante Gustavo Enrique comenta que su tía, a quien la califica como una buena mujer, buena madre, buena profesional, buena amiga, buena líder “se va con la satisfacción de haber cumplido su deber entre nosotros”.

“Una mujer que entregó su vida por el arte, por su música nacional, defensora de los derechos de los artistas durante tanto tiempo (...)”, añade.

Por su parte, la periodista Silvia Mata cuenta que Aráuz fue “una cantante extraordinaria, una cantante con una versatilidad interpretativa maravillosa (...)”.

Aráuz, nacida el 18 de mayo de 1948, y con 50 años de trayectoria musical, falleció el sábado 23 de junio por una metástasis al hígado que le produjo un coma hepático. Para su tratamiento, recibió ayuda de amigos, familiares y entidades públicas. “Debido al caro tratamiento de mi mami tuvo una ayuda muy buena del Ministerio de Salud, pero quien ayudó más en la parte económica se puede decir, fue el alcalde Jaime Nebot y yo le quedo eternamente agradecida, él le dio el trabajo aún mi mamá estando en cama (...), por medio de este trabajo pudo solventar sus medicamentos, eran demasiado caros”, señala. (I)