Transportistas reparan vías en barrios del sur de Esmeraldas

Esmeraldas -

Los transportistas urbanos de Esmeraldas se vieron obligados a reparar con maquinaria propia, algunas calles de los barrios del sur de la capital esmeraldeña. Los baches y asfaltado en mal estado les impedía ingresar con sus unidades por estos sectores.

Estuvieron a punto de suspender el servicio pero decidieron realizar la recomposición del suelo y bacheo provisional, comentó Carlos García, vicepresidente del Frente de Transportistas.

El asfaltado se realiza en 28 barrios del sur de Esmeraldas, en una extensión de 48.89 km; la inversión en la obra -según indicó García- supera los 19 millones de dólares, como parte de la compensación por la presencia de la refinería estatal en esta zona.

A criterio de Fernando Freire, presidente de la operadora de transportes Las Palmas; y Alex Ramírez, de la Alonso de Illescas, el asfaltado no soportó el tránsito de vehículos, y el Municipio de Esmeraldas no puede intervenir porque al parecer la compañía que realizó estos trabajos en el barrio 15 de Marzo, no entregó la obra.

Antisociales aprovechan las calles averiadas para robar en los buses a los pasajeros, denunciaron los transportistas. (I)