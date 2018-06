Miles reciben a obispos en ciudad rebelde de Nicaragua en busca de "evitar otra masacre"

2018-06-21T16:13:34-05:00

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en un emotivo mensaje llamó a no tomar la justicia por propia mano, a "no imitar las mismas actitudes y actos criminales (...) No queremos más criminales en Nicaragua".

El universo Redaccion