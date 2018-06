Conmoción en Universidad Estatal por asalto en predios

Luis Medina sacó 6 mil dólares de una entidad bancaria del centro comercial Policentro, en el norte. Acudió a los parqueaderos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil a entregar el dinero. Se bajó en el estacionamiento y fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto.

Él opuso resistencia a pesar de las amenazas y los sujetos dispararon por varias ocasiones. Un disparo le causó una herida de entrada y salida en la pantorrilla del pie izquierdo. Y se le llevaron su dinero.

En el sitio, estudiantes y transeúntes de inmediato dieron la alerta al escuchar los disparos. Unos corrieron metros más adelante en la plazoleta central, donde se hacía una campaña de prevención antidrogas.

Uniformados dijeron que a pesar de que estaba a pocos pasos, los sujetos ya se habían dado a la fuga.

“Nos encontrábamos dentro del campus en una campaña de prevención de drogas, en la plazoleta central. Ya no se encontraban en el lugar. Recibimos todas las llamadas de alerta y estuvimos de inmediato, pero no estaban”, dijo Javier Cuéllar.

Él explicó que la motocicleta en la que se movilizaba era tipo tornado, que es alta y le permite mayor velocidad.

Personal de la Unidad de delitos contra la propiedad realiza el análisis de los videos de las cámaras ubicadas en todo el trayecto que hizo el perjudicado, tanto las del ECU-911 como las privadas.

Personal de Criminalística acordonó el sitio y tomó las evidencias de las vainas detonadas, se presume que portaban un arma de fuego calibre 22 mm.

Aquel dinero, según la Policía, era para el pago de un seguro a una persona que trabaja en la universidad.

El coronel Romel Navarrete, jefe policial del Distrito Modelo, expresó que este evento es el primero en el 2018 de ese tipo. Agregó que hay reportes de hurtos, que suelen ser en los buses. El mayor registro que tienen del campus son 7 detenidos por microtráfico, por lo que las campañas antidrogas son frecuentes en las plazoletas, como lo hacían ayer antes del robo.

“Es una persona aislada de la Universidad. No es profesor, no es estudiante. Acá hay más reportes de hurtos de celulares, en el campus, denuncian directo en las facultades”, alertó Cuéllar, quien fue de los primeros en llegar al sitio.

También acudió una ambulancia de la Cruz Roja, donde asistieron a Medina y lo trasladaron a una casa de salud.

“Lamentamos que el señor ha salido con el dinero desde el centro comercial sin solicitar el resguardo policial. Se está investigando para conocer más datos de los sujetos”, manifestó Cuéllar.

En el campus, estudiantes indicaron que a pesar de que hay patrullaje y vigilancia privada en ciertos sectores, los antisociales ingresan porque no hay tantos controles en las puertas por la afluencia de personas.

Asimismo denunciaron la presencia de expendedores de droga que se camuflan entre los vendedores informales que ingresan al sitio. “Es un campus grande que sí da miedo andar, más en la noche porque cualquiera puede entrar”, dijo Samantha, de Arquitectura. (I)

Historias

