Antonio Ledezma: ‘Comunidad internacional tiene que ser más firme’

Este político opositor al gobierno de Nicolás Maduro estuvo detenido desde febrero del 2015 hasta noviembre del 2017. Tras huir de Venezuela, hace siete meses, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma se sumó a la lucha de otros políticos exiliados en busca de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Ha recorrido unos 20 países y esta noche en Machala, invitado por el alcalde Carlos Falquez, hablará sobre libertad y democracia. Ayer recibió un reconocimiento de la Alcaldía de Guayaquil por su lucha por la democracia.

¿Luego de la fuga, cómo vive la libertad y cómo busca conseguirla para su país, al que usted y la oposición intentan liberar del régimen de Nicolás Maduro?

Cuando uno pierde la libertad circunstancialmente la valora más… Mi país y mi pueblo están sobrellevando un martirio… que este sufrimiento sirva para que no tengan esta mala experiencia otros pueblos, para que no sucumban a las maniobras seductoras de caudillos populistas y demagogos,

Por eso vengo a hablar de la libertad… Venezuela es víctima del maleficio del comunismo, porque no se puede hablar de socialismo, ni siquiera de comunismo, aquello es un amasijo de ideas retorcidas que no conducen a ninguna parte, por lo menos a ninguna parte buena, eso ha servido para empujar atropelladamente a nuestro pueblo a un abismo donde ahora estamos hundidos.

¿Cómo está la Venezuela que usted muestra al mundo?

Un país que fue conocido en los tiempos de prosperidad no solo por América Latina, sino por el mundo entero, hoy está postrado en unos niveles de estado de pobreza, el 87% de la población nacional está en condiciones de pobreza y más del 61% en condiciones de pobreza extrema. Gente que no tiene cómo comer, por eso estamos hablando de una catástrofe humanitaria… la ONU lo confirmó cuando vio la magnitud del éxodo que ya supera los cuatro millones de personas.

El régimen no responde por los niños, el 56% de la población entre 0 y 5 años acusa síntomas de desnutrición. Nueve de cada diez personas no tienen cómo comprar la canasta alimentaria, eso ocurre porque el salario al día de hoy es equivalente a menos de un dólar, eso es más que paupérrimo.

La mortalidad materna se ha incrementado más del 60% y la mortalidad infantil más de un 35%… hay un promedio entre 5 y 6 mujeres diariamente que mueren por cáncer de mama porque no tienen acceso a servicios de quimioterapia. En Venezuela escasean más del 95% de los fármacos elementales. Las estadísticas, el Gobierno las esconde; por ejemplo, en materia de salud, no hay estadísticas epidemiológicas… La Organización Mundial para la Salud ha certificado que el año pasado rebrotó la malaria y hubo por lo menos 500.000 casos; recientemente lo de la polio, es sumamente grave.

Es un país con un aparato productivo destruido (…). El sector ganadero está en quiebra porque no hubo seguridad jurídica para la tenencia de la tierra, el régimen propició invasiones, incautaciones al extremo de que fueron expropiadas más de 5’500.000 hectáreas de tierra productiva y ahora está en tierra ociosa

Son las grandes contradicciones de un país mal administrado, que tiene la deuda externa más alta del mundo, más de 180.000 millones de dólares, un país que recibió en los últimos años un torrente de petrodólares por concepto de la venta de los hidrocarburos, pero que lo despilfarraron, lo regalaron o se lo robaron.

¿Hay cifras de la inseguridad?

Es el país con alta tasa de criminalidad en el mundo, Caracas es la ciudad más insegura del mundo. Los últimos registros de organizaciones y observatorios indican que hay 89 crímenes por cada 100.000 habitantes, es escandaloso. El año pasado murieron más de 27.000 personas.

En Venezuela hay más de 20.000 bandas que operan impunemente y cuando no son las bandas, son los llamados pran, es una figura que ejerce el Gobierno paralelo dentro de las cárceles del país, que roban carros, roban cauchos (llantas), secuestran, cometen sicariato, y todo eso es consecuencia de la impunidad.

El chavismo con Maduro ya va para el cuarto de siglo en el poder, ¿qué ha ocurrido con la oposición?

La elección de mayo fue una farsa, el mundo entero ha aislado a Maduro no solo porque es un dictador al frente de un estado fallido relacionado con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, con hechos escandalosos de corrupción, relacionados con Odebrecht, por ejemplo, también porque son responsables de crímenes de lesa humanidad.

Maduro se sostiene con la trampa, estos regímenes totalitarios hacen elecciones a su manera… Maduro se sostiene a través de la represión sanguinaria. Y se sostiene en los errores de la oposición. Por ejemplo, el haber ido al diálogo sin garantías, sin moderadores, porque tanto el señor (exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero como el señor (expresidente colombiano Ernesto) Samper estaban parcializados con Maduro

Por eso, la única mediación que aceptamos es para el que quiera mediar la salida de la presidencia de Nicolás Maduro.

Las declaraciones o sanciones de países tampoco han frenado al gobierno de Maduro…

Yo estoy invocando en el nombre de millones de ciudadanos la activación del principio de intervención humanitaria, un principio que haga posible el desarrollo de concepto de proteger a un pueblo cuando este pueblo no ve satisfechas sus necesidades básicas… Tiene que ser una intervención para liberar a Venezuela de una dictadura porque ya un canal humanitario, que es necesario, sería un simple paliativo, pero se necesita salir de esta dictadura porque el obstáculo entre la tragedia y el progreso es Maduro.

¿Cómo lograrlo?

Bueno, así como cuando va un comando de Policía y libera a unos ciudadanos que están secuestrados en un banco, nosotros estamos secuestrados por una banda delincuencial. La única vía de mantenerse en el poder es por la fuerza, por la vía de la intimidación, de la represión.

¿Qué tipo de fuerza?

Bueno, tiene que haber una fuerza multinacional, quisimos hacer un referendo revocatorio y nos robaron, hicimos un diálogo y el diálogo fue una parodia que Maduro aprovechó… y ya no hay más tiempo que perder... por lo tanto, la comunidad internacional tiene que tomar una posición mucho más firme.

¿Cómo han sido estos meses tras la huida de Venezuela?

Han sido siete meses de intenso trabajo. He estado en más de 20 países. Esto lo estamos haciendo muchos venezolanos que están muchos años en el exilio, yo ahora me estoy sumando.

Hay una agenda mínima acordada que facilita que por lo menos en eso haya unidad, pedir la profundización de las sanciones, que se active el concepto responsabilidad de proteger que está planteado en las Naciones Unidas…

Veo el transporte que tienen aquí en Guayaquil; bueno, en Venezuela, un país petrolero, la gente se mueve en una cosa que se llaman perreras, una cosa vergonzosa, porque no hay cauchos, batería, repuestos. El desempleo es pavoroso... Nos duele el talento humano que se va. (Hugo) Chávez con un pito despidió a más de 20.000 técnicos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre 500 empresas del mundo, PDVSA estaba entre las doce primeras, hoy está reducida a una chatarra. Cuando Chávez llegó al poder, PDVSA tenía 40.000 empleados y técnicos y producía por lo menos 3’500.000 barriles diarios. Hoy tiene más de 140.000 empleados en nómina y produce menos de 1’400.000 barriles diarios. (I)

