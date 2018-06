Cuatro asesinatos en el sur de Guayaquil en menos de 24 horas

Entre el domingo pasado y ayer tres hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en sectores del sur de Guayaquil. Dos de las muertes, según las autoridades, ocurrieron cuando las víctimas eran asaltadas.

El primer caso se registró a las 05:00 del domingo cuando una familia que se había amanecido festejando una quinceañera fue asaltada por dos hombres en motocicleta.

El padre de la festejada, de 44 años, recibió un disparo en el pecho cuando enfrentó a uno de los sujetos que apuntaba a un bebé con su arma. Ocurrió en la cooperativa Valladolid, en el Guasmo sur. Dos horas después se detuvo a los atacantes, según la fiscal Margarita Neira.

A las 17:00, en la cooperativa Andrés Quiñónez, isla Trinitaria, un hombre de 21 años falleció al recibir un balazo a la altura del rostro, tiro fue propinado también por dos hombres en moto, según testigos. El joven fue trasladado en tricimoto al hospital del Guasmo, donde se confirmó la muerte.

A las 01:15, un policía que realizaba un recorrido de rutina encontró el cadáver de una mujer en un portal de la manzana 46 de la Coviem.

La víctima, que hasta el cierre de esta edición aún no era identificada, presentaba un disparo en la cabeza, según el fiscal Víctor González, quien dijo que el crimen no se habría dado en ese sector, pues no se encontraron rastros de sangre.

El cuarto crimen ocurrió en las calles 18 y 4 de Noviembre, a las 03:00. Ahí un hombre recibió un disparo cuando le robaban su celular, según investigadores. Fue trasladado al hospital Guayaquil donde murió.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas tomaron procedimiento.

Estos cuatro nuevos casos sumaría 101 muertes violentas en lo que va del 2018. Hasta el 13 de junio se registraban 97.

2,3 % de incremento

Las muertes violentas en la Zona 8 evidencian alza. En el 2017 hubo 94 casos y ya van 97 hasta el 13 de junio. (I)