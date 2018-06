Embajador de Brasil: Hay gran interés por camarón ecuatoriano

Quito -

El embajador de Brasil en Ecuador, Carlos Alfredo Lazary Teixeira, recomienda a los empresarios ecuatorianos que visiten su país para conocer mejor ese mercado de 200 millones de personas y habla de las relaciones bilaterales que tuvieron un bache en el gobierno anterior.

¿Qué están haciendo los dos países para mejorar la balanza comercial que ahora es deficitaria para nuestro país?

De parte de los gobiernos se debe avanzar en facilitación del comercio. Ahora que Ecuador ya tiene embajador en Brasilia, la idea es retomar reuniones. Ahora llegó un embajador de lujo, Diego Rivadeneira.

¿Por qué se produjo la ausencia, y eso debilitó las relaciones?

No debilitó, pero no ayudó. Fue un año y seis meses. Ecuador decidió retirar su representación diplomática cuando hubo impeachment (la destitución) de la presidenta Dilma. Las autoridades de entonces consideraron que no era un proceso legítimo, lo cual a mi criterio no era una decisión acertada. Igual eso ya está en el pasado. Estamos contentos con la presencia de Diego Rivadeneira, tanto es así que le dimos el beneplácito en 23 horas, es algo histórico.

El sector camaronero de Brasil interpuso medidas contra la entrada de nuestro camarón. ¿Cuál es la posición de su Gobierno?

...El Ejecutivo está al lado de los exportadores ecuatorianos en el sentido de demostrar a la justicia brasileña que la importación no representa un daño. Ahora hay gran interés de cadenas de restaurantes de Brasil de importar el camarón de Ecuador que es excelente y tiene sabor extraordinario. Creo que la justicia confirmará la decisión acertada del Ministerio de liberar el acceso.

¿Qué más les interesa?

Flores, ya se exportan al sur de Brasil. Hay la posibilidad de retomar vuelos directos Quito-Sao Paulo, a través de una línea brasileña, facilitaría la exportación de flores y granos andinos que tienen mucha aceptación. Interesa cemento, piedra de construcción. Basta mirar el mapa: desde Sao Paulo a Manaos es igual que de Ecuador a Manaos...

¿Cuál es la situación de la demanda de Petrobras a Ecuador?

Petrobras ya vendió todos sus activos a Pampa Energía de Argentina y esa es la que lleva los procesos. Petrobras tenía un arbitraje en la Cámara de Santiago, y otro por el oleoducto crudos pesados, que ese se está terminando de dirimir en París.

¿Y el tema de Odebrecht?

La disminución de la actividad económica provocó la retracción de inversiones. Todo el destapamiento de la corrupción dejó a las empresas en velocidad mínima, debieron replantearse, sacar a todos los involucrados. Ahora hay un compromiso de las empresas de mantener patrones éticos. (I)