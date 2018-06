Legisladores de Alianza PAIS aclaran su abstención en la resolución sobre Rafael Correa

Quito -

Los legisladores de Alianza PAIS, Elizabeth Cabezas, Daniel Mendoza, María José Carrión y William Garzón, suscribieron una carta aclaratoria apoyando la resolución aprobada el jueves, donde se determinó improcedente el pedido de autorización del juicio al exmandatario, Rafael Correa, y que por lo que describieron como “error técnico” su voto registró como abstención.

Mendoza ratificó que la Asamblea no tiene competencia para pronunciarse por un enjuiciamiento penal en contra de un expresidente de la República, pero que en la sesión del pasado jueves, en medio de los “agravios y gritos de los correístas”, muchos oficialistas no alcanzaron a confirmar el voto.

Comentó que el voto de los cuatro asambleístas y al que también se suma el legislador alterno de Ximena Peña es en respaldo a la resolución.

Rechazó el “doble rasero” que tienen los asambleístas correístas que en el pasado cuando se trató el caso de Jorge Glas “públicamente dijeron que la Constitución no prevé la autorización de la Asamblea para enjuiciar exvicepresidente; y hoy la misma Constitución no dice expresidente; por lo tanto, no tenemos competencia para pronunciarnos”.

El lunes, los asambleístas de la Revolución Ciudadana darán a conocer las acciones que emprenderán, según Sofía Espín.

En tanto, que Fernando Burbano (Ind) y Héctor Muñoz (SUMA), dijeron que todo recurso que puedan presentar los correístas son “pataleos de ahogado, que no merecen ser siquiera tratados”.

Jorge Yunda (AP) dijo que está claro que la petición de autorización del juicio era para quien está en funciones. (I)