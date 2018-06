Más rentabilidad en 9 provincias de Ecuador

Cuenca -

El Servicio de Rentas Internas señala varios factores que influyeron en que algunos sectores hayan tenido mejores resultados.

Estado pagó deudas y quitó sobretasas y así se ganó más

El Estado pagó sus deudas con el sector privado en el 2017. Eso y la estabilidad económica y la liberación de tasas arancelarias. Es la interpretación del director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas (SRI), Armando Lana, de que Azuay sea la provincia donde más subieron utilidades el año pasado, de $ 244,4 millones a $ 426,8 millones (75 %).

El sector que más aportó fue el de Financieras y Seguros con un aumento de 217,19 % (pasó de $ 54 millones a $ 172 millones), de lejos sigue comercio (52 %), manufactureras (35,62 %) y actividades de salud (33,34 %).

Con una visión más general, Lana menciona que hubo otras sociedades que aunque reportaron utilidades en el 2017, decrecieron en su porcentaje, como la construcción que pasó de $ 5’505.661 a $ 4’157.661, es decir, el - 24,48 %. Aquí, agregó, hay factores de incidencia directa como la no construcción de megaobras del Estado.

Y la liberación de sobretasas permitió que grandes empresas de comercio importen más productos y dinamicen la economía. En el caso de Azuay hay grandes empresas que tienen su domicilio tributario en Cuenca y luego distribuyen sus productos, como vehículos, a otras provincias y por esa razón están por encima de otras con mayor población.

Ciertos sectores dieron un impulso

Casi el 70 % más de ganancias reportaron empresas asentadas en Tungurahua en el 2017. El sector de más utilidades fue el comercio ($ 53,5 millones), luego industrias manufactureras ($ 49 millones), financiera y de seguros ($ 34 millones). El SRI de la zona 3 lo atribuye a la eficiencia en el manejo de los costos y gastos, y el identificar prácticas de elusión y evasión.

Santiago Vargas, presidente de la Cámara de Industrias y del Consorcio de las Cámaras de la Producción, no está de acuerdo. Dice que el 2017 por el tema electoral fue terrible, que mejoró a partir de septiembre y no fue suficiente solo para que unas empresas lleguen con las justas a las metas anuales, otras no, aunque sí hubo las que las superaron. Añade que el 2017 el sector de cuero y calzado fue el que mejor estuvo, pero que el textil y el carrocero (al que pertenece) fueron muy afectados. Que las empresas grandes que producen calzado y la avícola abrieron mercados externos, y que tal vez eso fue lo que incidió en el reporte del SRI. (I)