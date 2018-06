Cuestionamientos a correístas por posición sobre decisión de Asamblea

Los asambleístas morenistas de Alianza PAIS Jorge Yunda y Daniel Mendoza, y el independiente Fernando Burbano cuestionaron la mañana de este viernes la posición de la bancada correísta ante la decisión de la Asamblea Nacional, que declaró improcedente la petición de la jueza Daniella Camacho para autorizar la vinculación de Rafael Correa al caso Balda.

Daniel Mendoza señaló que la postura de sus excoidearios, hoy correístas, han demostrado un doble stándar, un doble rasero "porque en el pasado, cuando Jorge Glas dejó de ser vicepresidente leían la Constitución y decían que como no decía exvicepresidente, entonces no aplicaba juicio político; hoy, cuando la misma Constitución no dice expresidente para que exista una autorización o levantamiento de fuero, entonces, ellos creen que la Asamblea puede pronunciarse".

Jorge Yunda indicó que quien dijo que hubo presión para votar en la sesión 522, debe responsabilizarse de lo que dice.

.@LoroHomero (AP): quien afirme que hubo presión para votar en la sesión 522, debe responsabilizarse de lo que dice; la Asamblea hizo bien en comunicar a la justicia que la autorización para un juicio penal no cabe para un ex mandatario. @eluniversocom pic.twitter.com/WQm9wePKX2 — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 15 de junio de 2018

"La Asamblea hizo bien en comunicar a la justicia que la autorización para un juicio penal no cabe para un exmandatario", señaló Yunda.

El independiente Fernando Burbano considera que los recursos que interpongan los correístas a la resolución de la Asamblea Nacional, frente al pedido de la jueza Camacho, son "pataleos de ahogado" que no merecen ni siquiera ser tratados.

Ayer, durante la sesión del pleno, la presidenta de la Asamblea negó debate porque solo se había citado a votación simple. Finalmente, los lesgisladores declararon improcedente el pedido de la jueza por 83 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. (I)