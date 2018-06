Pareja fallece en accidente de tránsito en la Panamericana Norte

Ambato -

"A eso de la 05:15 se escuchó un ruido muy fuerte, incluso la energía eléctrica parece que se iba a cortar, pensé que era un temblor, pero había sido un accidente de tránsito, en donde un automóvil rojo quedó atrapado entre el camión y un poste", dijo María Martínez, moradora del sector Samanga Bajo, en la Panamericana Norte.

Comentó que cuando salió a ver lo que había sucedido, se percató de que en el camión estaban dos personas, que una mujer estaba herida, le pidió que le regalara un poco de agua porque estuvo impactada por lo ocurrido. Le contó que iban con carga desde el mercado mayorista hasta Salcedo.

Lenín Mayorga, fiscal encargado de Delitos Flagrantes de Tungurahua, informó que la colisión de tres vehículos ocasionó la muerte de dos personas que aparentemente serían cónyuges, oriundos de la parroquia Izamba.

"El vehículo color vino al parecer pierde pista, se impacta contra el automotor marca Tucson negro, y luego es impactado por un camión que se movilizaba desde Ambato. Hecho que se registró a alrededor de las 05:30”.

Añadió que al parecer existen personas heridas, pero que los conductores de los otros dos vehículos involucrados en el accidente no estuvieron en el lugar. No se sabe si se dieron a la fuga o fueron llevados a alguna casa asistencial, particular que se investiga.

El sargento Enrique Medina, del Cuerpo de Bomberos Ambato, informó que fue necesario el uso de equipo de extracción para sacar los dos cadáveres del interior del vehículo.

Los moradores del sector hicieron el llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan disminuir los accidentes de tránsito, porque dicen que cada vez hay más hechos con muertos y heridos.

La circulación vehicular por la Panamericana en el sector de Samanga estuvo cerrada por más de dos horas, se reabrió a eso de las 08:00. (I)