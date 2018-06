Gremio defiende análisis del proyecto Código de la Salud

Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, rechaza que ciertos asambleístas y grupos Provida califiquen al proyecto del Código Orgánico de la Salud, que está en análisis, como abortista o que busque legalizar el vientre de alquiler. Dice que más de 300 organizaciones relacionadas con la salud participaron en las mesas de diálogo que abrió el Gobierno actual y que el gremio no sale a defenderlo a rajatabla, pero sí que se lo analice y si hay pedido de archivo que se pelee voto a voto en el segundo debate.

¿Están de acuerdo con el artículo 189 sobre la reproducción humana asistida?

El 189 menciona ciertos mecanismos de reproducción asistida y lo que sanciona es el cobro. Al ponerlo en el artículo 189 se lo vuelve visible y se lo puede regular.

¿Hay cifras de cuántas personas subrogan su vientre en el país?

No se puede saber porque no hay legislación. Qué sucede en el caso de un conflicto. Por ejemplo, la madre subrogante no quiera entregar al niño (...) a dónde acudes. Es el inicio de lo que deberá venir después una legislación para regular este tema que sí sucede.

¿Y en el tema del aborto?

En el borrador se menciona dos veces. La primera porque lo reconoce como un problema nacional de salud el embarazo adolescente, el aumento en las tasas de aborto (artículo 150). Y segundo porque lo considera una emergencia obstétrica (artículo 194) y determina que no se le puede negar la atención a una paciente que está en proceso de aborto en una clínica o centro médico público a privado. No induce a abortar a nadie.

¿Qué otros temas considera importantes en el Código?

Producto del diálogo con el Ministerio de Salud y las autoridades del Gobierno logramos reducir a la tercera parte las multas establecidas en el libro III (Régimen de control y sanción en el Sistema Nacional de Salud). Por ejemplo, se crea la responsabilidad sanitaria para funcionarios administrativos de los hospitales. Tipifica como falta no solo la parte médica sino la administrativa. Es decir, si alguien fallece no siempre va a ser responsable el médico.

¿Y la mala práctica médica?

El Ministerio de Salud y los legisladores del anterior periodo querían crear la figura de sanción administrativa a los trabajadores de salud como segunda vía de juzgamiento. Como un aporte del gremio se crea el artículo 100 que obliga al fiscal en el caso de una denuncia a pedir un informe al Ministerio de Salud que investigue y determine si hay indicios de responsabilidad penal. Es decir, no todo acto médico va a ser siempre penal. Anualmente hay más de 180 denuncias en la Fiscalía en Guayas por homicidio culposo (artículo 146) y lesiones (artículo 152). En todas las denuncias el fiscal pide prisión preventiva para el médico. (I)