Jaime Nebot insiste en que no correrá por la Presidencia del Ecuador

Quito -

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reiteró este miércoles que no se postulará para la Presidencia de la República en el año 2021.

Tras participar en la conferencia magistral Camino al Desarrollo, se le consultó al alcalde guayaquileño sobre esa posibilidad ante gritos de "Nebot presidente".

El exdiputado, excandidato a la presidencia en dos ocasiones y actual alcalde porteño -cargo que ocupa desde el año 2000- respondió que los asistentes han ido a un acto académico más no político.

"No se preocupe por las preguntas, no hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes y yo no lo voy a hacer", dijo.

Nebot en su disertación resaltó las obras emprendidas en su administración y puso énfasis en la reducción de la pobreza.

Aspira antes de concluir su período el próximo año a poner en marcha lo que llamó el Banco de los Pobres, para apoyar a emprendedores y a vendedores informales.

De su parte Ricargo Lagos, expresidente de Chile, resaltó la necesidad de que los Estados tengan una macro economía estable y las cuentas claras.

El foro fue organizado por la Cámara de Comercio de Quito y hubo una masiva participación de funcionarios públicos, empresarios y sociedad en general. (I)