Defensa de Fernando Balda insiste a CNJ que fije fecha de audiencia de vinculación de Rafael Correa

Quito -

La defensa de Fernando Balda, Felipe Rodríguez, entregó esta mañana un escrito en la Corte Nacional de Justicia señalando que sea cual sea la respuesta de la Asamblea, o se discuta cuando se discuta en el Legislativo el pedido para vincular penalmente al expresidente Rafael Correa al proceso por el secuestro de su cliente, la jueza Daniela Camacho, encargada de la causa, debe señalar día y hora para la audiencia de vinculación.

"A mí me preocupan los tiempos, la verdad es que tenemos que apurarnos. Para mí no debería discutirse nada en la Asamblea, la respuesta debe ser directa. (...) Es irrelevante la respuesta que nos dé la Asamblea. A pesar de que conocemos que tienen que responder todo apegado a la Constitución, y esto es que la inmunidad rige para presidentes, y hasta donde me acuerdo Rafael Correa dejó de serlo el año pasado", apuntó Rodríguez.

Lea también: Asamblea Nacional conoce el jueves 14 pedido de la jueza Daniela Camacho

Por el secuestro en Colombia, de Fernando Balda, ya fueron sentenciadas cuatro personas a cinco años de cárcel; mientras que del lado ecuatoriano hoy son procesados los agentes de inteligencia Raúl Ch., Jessica F. y Jorge E.; además del exdirector de inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo; y el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.

El lunes pasado que se conoció el pedido de vinculación de Correa al caso de secuestro de Balda, hecho por el fiscal general (e) Paúl Pérez, se solicitó también a la Asamblea Nacional la autorización para el "enjuiciamiento penal" del exmandatario.

En la providencia emitida por la jueza Camacho se recuerda como precedente lo realizado en la causa No. 44-2000 (actualmente 17721-2009-0167B), en la cual el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso Nacional que se autorice el enjuiciamiento penal del expresidente de la República, Jamil Mahuad Witt.

Lea también: Fiscal Pérez: Declaraciones de sus exfuncionarios vinculan a Correa con caso Balda

Debido a que se encuentra corriendo el plazo de la instrucción fiscal, la cual finaliza el 18 de julio próximo, se le pidió a la Asamblea que se pronuncie en un término no mayor a las 72 horas. Inicialmente se ha dicho que este tema será debatido en el pleno que tendrá la Asamblea mañana, pero eso está aún por confirmarse. (I)