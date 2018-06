Con fuerte resguardo policial se realiza audiencia de vinculación contra 'Guacho' y otros 21 implicados por terrorismo

Esmeraldas -

Mediante videoconferencia y con la presencia de los abogados de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho”, y de los 21 sindicados en varios atentados en la frontera norte, se inició la mañana de este martes la audiencia oral pública de vinculación en la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, frontera norte de Esmeraldas.

Como estaba previsto la audiencia se inició a las 10:00 con un fuerte resguardo policial en los exteriores de la unidad judicial ubicada en las calles 10 de Agosto y Eloy Alfaro (centro de la ciudad de San Lorenzo). También asistió el Fiscal del Distrito de San Lorenzo y funcionarios del Ministerio Público de Quito.

El delito por el cual se los investiga es “delincuencia organizada como concurrencia de terrorismo”. Esta diligencia fue dispuesta por el juez de la unidad el 1 de junio a pedido de la Fiscalía General del Estado.

Entre los convocados a la audiencia de vinculación constan, además de "Guacho", Tomás S. V., Jhon Jairo C. O., Aída Piedad T. I., Carlos Arturo L. C., Robinson O. M., Antonio Estuardo C. Q., Wilber Antonio Q. C., Aris Yirber C. G., Patrocinio C. P., James C. A., Dévora R. S., Ruvén Darío J. A., Jairo A. Q., Wainer V. M., Fredis M. Q., Lino R. S., Sully Q. R., Tito R. R., Darwin S. A., Joher M. Ch., Emerson G. K.

Un funcionario judicial, que emitió su nombre, explicó que no es necesario la presencia de los sindicados y que tampoco se los trasladó por razones de seguridad. Después de este proceso, el juez determinará la prisión en firme o su absolución.

Mientras que, en el sector del parque de La Madre, ubicado junto a la unidad judicial, permanecen familiares de los implicados, quienes conversaron por varias ocasiones con los abogados defensores.

Los propietarios de los establecimientos comerciales cercanos a la unidad judicial, prefirieron no abrir sus puertas por temor algún incidente. (I)