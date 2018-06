Asambleístas se pronuncian sobre posible juicio penal contra Rafael Correa

Varios asambleístas se pronunciaron esta mañana sobre el proceso judicial donde se investiga el supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en agosto del 2012, en Bogotá.

Marcela Aguiñaga, del ala correístas, dijo que el pedido del fiscal encargado Paúl Pérez, en relación a la vinculación del expresidente Rafael Correa al caso, lo debe autorizar el pleno de la Asamblea.

"Nuestra posición es que el pleno de la Asamblea Nacional debe conocer la autorización que ha solicitado la jueza Daniela Camacho en torno a estos supuestos delitos que se encuentran investigados en el caso Balda. Nosotros consideramos que el fuero de Corte se mantiene", señaló.

Aguiñaga mencionó que la solicitud, sea para negarla, darla o declararla incompetente, debería ser por parte del pleno del Legislativo y no por la presidenta Elizabeth Cabezas a través de un comunicado, emitido este lunes.

"Me parece de poca cortesía para la función judicial y más aún para una jueza, que es una autoridad donde sus disposiciones y resoluciones no pueden ser cuestionables o puestas en duda", expresó Aguiñaga.

Mientras que el asambleísta (CREO) Fabricio Villamar sostuvo que Rafael Correa tendrá que presentarse con la justicia como ciudadano común. Sin embargo, consideró que Cabezas se apresuró en enviar un boletín de prensa indicando cuál es la posición que debe tomar la Asamblea.

. @fabovillamar (CREO): Es el pleno quien debe pronunciarse, con mayoría simple, que no se requiere de autorización de @AsambleaEcuador para iniciar el juicio penal en contra del exmandatario Rafael Correa. pic.twitter.com/u7BagbemY0 vía @vicenteopi — El Universo (@eluniversocom) 12 de junio de 2018

"En un análisis serio de la Constitución no se requiere autorización del pleno, pero es el pleno el que debe pronunciarse al respecto", manifestó.

En cambio, Eliseo Azuero, del Bloque de Integración Nacional (BIN), aseveró que lo procedente es que el pleno diga que no es necesario una autorización para iniciar un juicio penal. "Hubiera sido preferible que lo conociera el pleno para que no haya una sola vocería", agregó.

Con esto concuerda Henry Cucalón, del PSC, quien aseguró que no se puede autorizar el enjuiciamiento porque Correa ya no es Ejecutivo. "Lo importante es que la Asamblea como institución haga valer sus competencias e indique que no es competente para el tema", sentenció. (I)