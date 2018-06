Defensoría del Pueblo gestiona refugio temporal para turista libanés

El caso del libanés Nizam Hussein Shalak, quien desde hace más de un mes ‘vive’ en la sala de embarque del aeropuerto de Guayaquil por la pérdida de su pasaporte, no es el único que se ha dado este año.

Veinte casos en los últimos 12 meses han llamado la atención de la Defensoría del Pueblo, que ha intervenido y que espera lograr que en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se adecue una habitación. “No es posible que el aeropuerto, con la categoría que tiene, no tenga un alojamiento dentro del área de tránsito”, expresó Franklin Zambrano, coordinador de la Defensoría del Pueblo.

Él contó que hasta hace un mes, cuatro africanos permanecieron 12 días en la terminal aérea en las mismas condiciones del libanés, pero no por las mismas razones.

Eran dos hombres y dos mujeres que pidieron refugio al llegar al país y que durmieron bajo los asientos y no podían bañarse todos los días.

A ellos se los ayudó con un recurso de habeas corpus para que se les dé refugio temporal. Esa sería la solución a corto plazo para acabar con la espera de Shalak, sostuvo Zambrano, quien asegura que la única forma de que él regrese a su país es consiguiendo su pasaporte.

La Cancillería se ha comunicado en varias ocasiones con la Embajada de Líbano en Bogotá, pero que aún no hay una res puesta, aseguró ayer la entidad mediante un comunicado.

“Aquí no hay embajada de Líbano, pero la Cancillería de Ecuador le concedió un salvoconducto para que vaya a Bogotá a obtener su pasaporte, el problema es que él no tiene visa para entrar a Colombia y ese país no da respuesta”, agregó el Defensor del Pueblo.

Él aclaró que el libanés, de 56 años, que es transportista en su país, no ha cometido ningún delito o por lo menos aquí no hay registro de ello.

Shalak no puede ingresar o salir de Ecuador porque perdió su pasaporte cuando viajaban de regresó a Líbano, luego de permanecer de vacaciones por 15 días en Ecuador.

La noticia de la permanencia del extranjero en el aeropuerto de Guayaquil se difundió ayer a nivel internacional, incluso el artículo de EL UNIVERSO se tradujo a varios idiomas.

Habeas Corpus

Zambrano dijo que en las próximas horas la Defensoría del Pueblo junto con la Defensoría Pública presentarían un recurso de habeas corpus para sacarlo del aeropuerto y que le concedan refugio temporal y que pueda viajar a Colombia.

El libanés, que la semana pasada se rasgó las vestiduras en señal de protesta, contó a EL UNIVERSO que ayer le entregaron cupones de comida y que fue llevado a un baño para ducharse. Además dijo que los viajeros lo reconocían en el aeropuerto y se fotografiaban con él.

Aerolínea dice que han dado información a las autoridades

Según el coordinador de la Defensoría del Pueblo, Franklin Zambrano, la normativa dice que la aerolínea tiene la responsabilidad sobre una persona que se queda varada en un aeropuerto. En este caso Latam es la empresa en la que viajaba el libanés Nizam Hussein Shalak de regreso a su hogar y es la que hoy le entrega cupones para que él pueda comer.

Mediante un comunicado la aerolínea mencionó que el libanés habría solicitado protección internacional en España.

Al no contar con un documento de viaje válido, las autoridades migratorias españolas negaron la petición de Shalak y ordenaron así su retorno. El 30 de abril, el pasajero fue declarado como inadmitido por Migración en Guayaquil.

Latam dice haber entregado, desde el primer momento, la información del pasajero para que las autoridades correspondientes puedan coordinar la obtención del pasaporte y el retorno del Nizam Hussein Shalak a su país. (I)