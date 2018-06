En San Lorenzo se realizará audiencia contra 'Guacho' y otros 21 implicados por terrorismo, entre las noticias de este martes

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este martes 12 de junio del 2018:

Audiencia oral pública de vinculación a alias 'Guacho' y otros 21 implicados

Este martes se realiza la audiencia oral pública de vinculación de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho", y otros 21 investigados por el caso de los atentados con explosivos registrados en Esmeraldas, y por el secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del Diario El Comercio, entre otros hechos violentos suscitados en la frontera norte.

El delito por el cual se los investiga es “delincuencia organizada como concurrencia de terrorismo”.

La orden judicial para esta audiencia la emitió el 1 de junio pasado, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, a pedido de la Fiscalía del Estado. Hubo tres detenidos que presentaron el recurso de apelación, pero el juzgado lo negó.

Entre los convocados a la audiencia de vinculación constan, además de "Guacho", Tomás S. V., Jhon Jairo C. O., Aída Piedad T. I., Carlos Arturo L. C., Robinson O. M., Antonio Estuardo C. Q., Wilber Antonio Q. C., Aris Yirber C. G., Patrocinio C. P., James C. A., Dévora R. S., Ruvén Darío J. A., Jairo A. Q., Wainer V. M., Fredis M. Q., Lino R. S., Sully Q. R., Tito R. R., Darwin S. A., Joher M. Ch., Emerson G. K.

Mientras tanto, para reforzar la seguridad en la frontera norte ante los actos de violencia, la mañana de este lunes se iniciaron las operaciones del nuevo Comando de Tarea Conjunta de Esmeraldas, integrado por 1.800 efectivos de la fuerza naval, aérea y terrestre.

Esta nueva unidad la preside el general de División Gustavo Acosta Yacelga, y reemplaza al Grupo de Tarea Operacional que estuvo al mando de John Merlo León.

Asamblea definirá sobre pedido de autorización para que a Correa se lo vincule en juicio por caso Balda

La Asamblea Nacional definirá cuándo pondrá en el orden del día el pedido hecho por la jueza nacional Daniela Camacho, sobre la autorización del Legislativo para el "enjuiciamiento penal" del expresidente Rafael Correa, luego que la Fiscalía pidiera su vinculación en el caso Balda.

A 85 días de que se inició la instrucción fiscal por el secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, en el 2012, el fiscal general (e) Paúl Pérez afirmó que “han aparecido datos de los que se presume la participación” del expresidente y pidió a la jueza fecha para una audiencia de vinculación en su contra.

Para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados y a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, se solicitó a la Asamblea la autorización. La jueza dio un plazo de 72 horas, que ya está en marcha.

El Parlamento emitió un comunicado en el que indicó que estaba a la espera del ingreso oficial del pedido de la Corte Nacional de Justicia, pero adelantó que “a partir de mayo del 2017 el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce las funciones de Presidente".

Diligencia en el caso de los "29 de Saraguro" en Loja

En la sala penal de la Corte Provincial de Loja, a las 09:00 de este martes, está prevista la audiencia de apelación contra diez de los “29 de Saraguro”, que fueron declarados inocentes, pero el Ministerio del Interior apeló dicha sentencia.

El jueves 27 de julio del 2017, el Tribunal de Garantías Penales de Loja, encabezado por el juez José Luis Pallares, confirmó la inocencia de diez de los procesados en este caso, “porque no había prueba prácticamente para condenarlos”, aseguró Vicente Vivanco, uno de los abogados de los indígenas.

Los “29 de Saraguro” eran acusados de obstruir servicios públicos, a raíz de ser detenidos el pasado 17 de agosto del 2015, cuando hubo enfrentamientos entre cientos de policías y militares equipados con equipo antimotines contra manifestantes del pueblo Saraguro, que protestaban sobre la vía Panamericana y en algunas calles de la ciudad.

ATM presenta primer taxi eléctrico

Este martes, a las 11:30, en las instalaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se presentará el primer taxi eléctrico que funcionará en Guayaquil.

Según la ATM, la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas ha coordinado con la empresa privada la adquisición y uso de vehículos eléctricos para que presten su servicio en la ciudad.

La circulación de estos autos será aprobada por la ATM, con el fin de que los taxistas inviertan y renueven sus unidades y brinden su servicio sin ruido, ni contaminación. (I)