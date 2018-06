Escalada de tensión entre Donald Trump y sus aliados del G7

Canadá -

Estados Unidos y Canadá giraron rápidamente hacia una crisis diplomática y de comercio, después de que asesores de la Casa Blanca arremetieron contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau, un día después de que el presidente Donald Trump lo tratara de “muy deshonesto y débil”.

La disputa atrajo a Alemania y Francia, que rápidamente criticaron la decisión de Trump de retirar de manera abrupta su respaldo al comunicado del Grupo de los Siete (G7) elaborado en Canadá el pasado sábado, acusándolo de destruir la confianza y actuar de manera inconsistente.

La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, respondió a la Casa Blanca diciendo que los ataques “ad hominem” no ayudan, que su país tomará represalias contra los aranceles impuestos por Washington de una manera mesurada y recíproca y que Canadá siempre estará dispuesta a dialogar.

Cumbre-Estados Unidos-Corea del Norte

La inminente cumbre de Trump con el líder norcoreano, Kim Jong-un, incrementó la tensión, y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó a Trudeau de traicionar a Trump con declaraciones ‘polarizantes’ sobre una política comercial que arriesgaban hacer que el líder estadounidense se viera débil antes del histórico encuentro con Kim.

Trudeau no respondió inmediatamente, pero su despacho indicó que el primer ministro no dijo nada en su conferencia de prensa que no le haya dicho a Trump previamente.

Los aliados del G-7 parecían estar tan perplejos como Canadá por la repentina disputa diplomática.

“Usted puede destruir una gran confianza muy rápidamente en un tuit. Eso hace que sea aún más importante que Europa se una y defienda sus intereses de modo más ofensivo”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018