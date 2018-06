CNE inicia cobro de multas a quienes no sufragaron, entre las noticias de este jueves

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este jueves 7 de junio del 2018:

CNE inicia cobro de multas para quienes no sufragaron en febrero

Este jueves la Delegación en Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia el cobro de multas para quienes no sufragaron el pasado 4 de febrero. La medida rige en todo el país.

La entidad, luego de los comicios entregó un certificado provisional gratuito que duraba 90 días para quienes necesitaban realizar cualquier tipo de trámites. Esta medida se tomó porque aún no estaba completa en la plataforma toda la información de quienes no votaron.

Este día los ciudadanos ya pueden acercarse a las delegaciones provinciales del organismo a pagar la multa y canjear su certificado provisional con el documento definitivo.

La multa para quienes no sufragaron en el referéndum y consulta popular es del 10% de la remuneración mensual básica, que equivale a 38,60 dólares. Para quienes no actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto, la multa equivale al 15%, es decir $ 57,90, pero si la persona no realizó ambas cosas tiene doble multa el 10% del primer caso y el 15%, lo que suma un total de 96,50 dólares.

Simulación de búsqueda y rescate de un submarino accidentado

A las 08:00 de este jueves se presentarán detalles del ejercicio de simulación de búsqueda y rescate de un submarino accidentado. Será la primera vez que se haga en Ecuador.

La actividad se efectuará en las instalaciones de la Academia de Guerra Naval (Aguena), en la Base Naval Norte (junto al puente de la Unidad Nacional).

El ejercicio tiene como fin exponer las lecciones aprendidas para enfrentar un caso de desaparición o accidente de un submarino como fue el del sumergible argentino ARA San Juan que se perdió en noviembre del año pasado en las aguas del Atlántico sur con 44 tripulantes a bordo.

Las actividades se desarrollarán en dos dos fases, la primera será el 21 y 22 de junio.

La Armada reiteró que el fin de esta actividad es “estandarizar procedimientos que deben aplicarse en caso de presentarse una situación emergente empleando todos los medios navales, organismos e instituciones del estado y la participación fundamental de ayuda internacional, coordinados por la Oficina Internacional de Enlace y Escape y Rescate de Submarinos, para que puedan unirse y colaborar con una eventual operación de rescate”.

Sin agua por 23 horas en el norte de Guayaquil

Desde las 05:00 de este jueves se suspende el servicio de agua potable para varios sectores del norte de Guayaquil.

El corte se debe a trabajos de rehabilitación en el acueducto de 1.250 mm ubicado en el km 15 de la vía a Daule (ingreso a Petrocomercial).

Según Interagua los trabajos durarán hasta las 04:00 de este viernes.

Aquí los sectores afectados.

Laura Spoya se presenta hoy en Guayaquil

Este jueves, a las 21:00, en el teatro Sánchez Aguilar se presentará Laura Spoya, Miss Perú 2015, presentadora de televisión y ahora comediante.

Ella llega al país con su show de stand up Sin Anestesia Tour, en el que contará con la participación del público en todo momento y mezclará la comedia con lo musical.

Spoya promete una experiencia diferente a lo que ha ofrecido la comediante en su contenido en redes sociales, ya que el material es más fuerte.

“Voy a hablar de cosas que todas las mujeres hemos pasado y hemos vivido, pero no queremos contar”, señala Spoya.

Mañana estará en Machala y el 9 de junio en Manta. Las entradas se las puede adquirir en TicketShow.

Presentación de libro y feria en Ambato

Este jueves desde las 09:00 se realizará la presentación del libro “Los juanes” en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Técnica de Ambato.

Con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, este jueves a las 14:30 en la gobernación de Tungurahua se realizará el programa “Diálogo social”, con la presencia de prefectos, alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales y organizaciones sociales de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.

Desde las 09:00 hasta las 13:00 en el patio de la gobernación de Tungurahua se realizará la feria de emprendimientos de economía popular y solidaria que contará con la presencia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. (I)