Salida de María Fernanda Espinosa abre un espacio para buscar un canciller acorde al Frente Económico, según Jaime Nebot

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, consideró este miércoles que María Fernanda Espinosa, al dejar la Cancillería, se abre un espacio para que el presidente de la República, Lenín Moreno, nombre a un canciller que actúe acorde a las acciones del Frente Económico.

Ayer Espinosa, con 128 votos, obtuvo la Presidencia (73) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para el nuevo periodo de sesiones.

Nebot señaló que aunque respeta la presencia y pensamiento de la canciller, no lo comparte. "Las leyes pueden ser fantásticas y ojalá este nuevo proyecto de ley de generación de empleo, estímulos, inversión... con las correcciones del caso que hay que hacer, pase de los 30 días que se dan a los proyectos económicamente urgente, a constituirse en una norma de derecho; pero si eso no va acompañado con la percepción nacional e internacional, con la aptitud coherente de conjunto del Gobierno, entonces no va a haber inversiones", dijo.

Venezuela

El funcionario también se refirió sobre el pronunciamiento de la OEA (Organización de Estados Americanos), que mediante resolución, desconoce reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Yo no creo en posiciones tibias, hay que ser objetivo, el tema no pasa porque se trate de un hombre socialista, pero una persona al mando de un Estado, que se comporta antidemocráticamente, que atenta contra la libertad, que suma en la miseria a la gente e irrespeta los derechos humanos, debe ser rechazado", expresó.

Ayer, con 19 votos, 4 en contra y 11 abstenciones, los cancilleres de los países de la OEA, reunidos en Washington, aprobaron una resolución para desconocer la reelección de Maduro. El representante de Ecuador se abstuvo en la votación. (I)