Ecuador no votará con países de la ALBA sobre situación de Venezuela

Ecuador no votará con países de la ALBA y tendrá una posición propia al respecto de Venezuela en la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político del continente, que este martes votará una resolución impulsada por Estados Unidos que busca restaurar la democracia en Venezuela, y que eventualmente podría suspender a esta nación del organismo.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de Ecuador, dijo este martes que el vicecanciller de Ecuador, Rolando Suárez, presentará ante la OEA la posición ecuatoriana. Aunque no quiso adelantar detalles, dijo que la propuesta no tiene que ver con sanciones económicas, y tampoco con la posición de los países de la ALBA. A más de Ecuador, los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas.

"Ecuador tendrá posición propia al respecto de temas de respeto a democracia, de independencia del país para tomar decisiones con Venezuela", dijo, al afirmar que se mantiene en la línea, porque aunque Ecuador condena muchas de las cosas que vive Venezuela, es decir la situación de aquellos que deben cruzar fronteras en circunstancias muy graves, también le preocupa la situación de derechos humanos en ese país, sobre todo de presos políticos.

El plenario de la OEA debe considerar una iniciativa promovida por Washington, y presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, que declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por "alteración del orden constitucional", un proceso que podría derivar en la suspensión de Venezuela de la OEA.

La resolución, que fue criticada por Caracas como un "acto injerencista" en el marco de una "campaña criminal" del gobierno de Donald Trump, necesita el apoyo de la mayoría simple del total de miembros de la OEA -que oficialmente son 35, aunque los activos sean solo 34 porque Cuba no participa.

Según fuentes diplomáticas, se logrará obtener esos 18 votos.

Al Grupo de Lima, un bloque crítico de Maduro y que integran otros ocho países americanos además de los seis que plantearon el texto, se habrían unido naciones caribeñas, tradicionalmente aliadas de Venezuela por su petróleo barato.

"Ahora es el momento"

Estados Unidos, que ha tildado "el régimen de Maduro" de "dictadura" y que junto al Grupo de Lima no reconoció la reelección del mandatario venezolano el pasado 20 de mayo, ha desplegado en las últimas semanas sus esfuerzos diplomáticos con el argumento de que la OEA debe hacer valer los principios democráticos que dice defender.