Día histórico en Arabia Saudita: se emiten las primeras diez liciencias de conducir a mujeres

Arabia Saudita emitió este lunes licencias de conducir a 10 mujeres, una medida histórica que se produjo 20 días antes de que el gobierno planeara volver a prohibir a manejar a las mujeres.

Según The New York Times, el anuncio sorpresivo siguió a la detención de varios saudíes que habían hecho campaña por el derecho de las mujeres a conducir. Algunos todavía están detenidos y han sido acusados ​​de graves crímenes que, según el gobierno, pretendían "socavar la seguridad y la estabilidad del reino".

El levantamiento de la prohibición de conducir fue defendido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, un hijo del rey saudita. El príncipe Mohammed ha ordenado una serie de cambios que buscan diversificar la economía dependiente del petróleo del reino y mejorar la vida de los saudíes.

Una oficina de prensa del gobierno anunció la noticia y proporcionó citas de las mujeres junto con fotografías de ellos y sus nuevas licencias. En las redes sociales se compartió ampliamente un breve video clip de la primera de las mujeres que recibió su licencia de un oficial de tráfico uniformado.

June 4: Saudi Ministry of Health worker, Alham Althunayan (in video), is first Saudi woman to receive a driver’s license in Riyadh. #Advocacy work by local #womensrights allies to remove the driving ban has been ongoing since 1990. #driving #SaudiArabia pic.twitter.com/sYFtUn3UKx

— WLP (@WLP_intl) 4 de junio de 2018