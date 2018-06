Siete consejeros de Gobierno han pasado por el despacho de Moreno

Las voces cercanas al presidente Lenín Moreno, a quienes consulta de diferentes temas, se reducirán como parte del proceso de mejoramiento de eficiencia y optimización del Estado que anunció el Gobierno.

Se trata de los consejeros de Gobierno y los asesores y los gestores de Gobierno que, hasta abril pasado, sumaban 66 de los 527 empleados de la Presidencia de la República.

Los consejeros están a cargo de proyectos a los que el gobernante desea darles énfasis; los asesores están designados de manera permanente en ciertas áreas; y los gestores cumplen tareas específicas.

Lea También: Consejero de Gobierno niega que esté impedido de ejercer cargo

Santiago Cuesta es, al momento, el único consejero con rango de ministro en funciones. Está a cargo de la reducción del aparato estatal.

En el primer año de Gobierno, Moreno tuvo otros seis: Juan Sebastián Roldán, que era su vocero y ahora es su secretario particular; Mario Burbano de Lara, que lideró el plan Casa para Todos; y Xavier Torres, quien lo aconsejó en el tema de discapacidades y ahora es ministro de Vivienda.

También Ricardo Patiño, para los asuntos políticos, y Virgilio Hernández, para los de ambiente y hábitat, ambos renunciaron a sus cargos cuando ocurrió la ruptura con el expresidente Rafael Correa.

Y el ministro de Economía de Correa, Patricio Rivera, quien se retiró para ocupar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aunque luego fue cesado por el Consejo de Participación transitorio.

Cuesta explica que Moreno cuenta con 28 asesores directos, dentro de la Unidad de Gestión Presidencial a la que pertenece, y el resto está en otras áreas de la Presidencia.

Anuncia que también esa sección de asesores será reducida. “La Presidencia también se ha reducido, porque el ejemplo comienza por casa (...). Yo mismo no tengo custodios, no tengo carros, yo voy en taxi a la Presidencia y me lo pago yo, a mí no me pagan los pasajes de avión, de mi sueldo pago todo; por eso me vacilan, por eso me dicen el ministro del taxi...”.

Según informes de la Presidencia, los asesores están categorizados del 1 al 5, y los sueldos oscilan entre $ 4.057 y $ 2.115. En tanto que los gestores, en escalas del 1 al 4, ganan de $ 3.418 a $ 2215. Los consejeros llegan a $ 4.959.

Cuesta señala que, en cumplimiento del Acuerdo 084 que emitió el Ministerio del Trabajo el 27 de abril pasado, todos los ministerios redujeron su número de asesores. Así, los secretarios de Estado ahora solo tienen cuatro directos y la cartera en general otros seis.

“Había ministros que tenían 23 asesores”, sostiene el consejero, quien agrega que ha solicitado a cada ministerio un organigrama en el que “me diga cuál es la función que cumplen desde el ministro hasta la persona que le sirve el café al ministro (...). Veremos cuál es el personal que sobra, cuál es el que se requiere contratar...”.

Según documentos oficiales, en el 2013, Correa comenzó su gestión con 797 funcionarios, de ellos más de 100 tenían cargo de asesor; 19 de ellos, el despacho presidencial.

Cuando entregó el poder, en mayo del 2017, la nómina se redujo a 504 empleados; de esos, 63 tenían rango de asesor y 8 de consejeros de Gobierno. (I)

1.000

Millones de dólares aproximadamente, al mes, paga en sueldos el Estado a funcionarios públicos.