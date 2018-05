Correístas, ausentes en el discurso de Lenín Moreno

Quito -

A diferencia del año pasado, la ausencia de los asambleístas seguidores del exmandatario Rafael Correa llamó la atención en la ceremonia de lectura del Informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, realizada ayer en la Asamblea.

Las sillas asignadas para los 28 legisladores que forman la bancada de la Revolución Alfarista tuvieron que ocuparlas varios servidores legislativos.

Hasta el salón principal del Parlamento llegaron los titulares de todas las funciones del Estado, ministros de Estado, representantes diplomáticos, legisladores, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, dirigentes sindicales y representantes étnicos.

Una alfombra roja se extendió desde el borde de la vereda del acceso principal de la Asamblea, que estuvo custodiada por 200 cadetes de las escuelas Militar y de la Policía, encargados de los honores de rigor.

Adentro, el pleno y las barras altas se llenaron. Hubo extremas medidas de seguridad a cargo de 900 uniformados de la Policía. No se registraron incidentes durante las dos horas que duró el evento.

La primera en arribar al salón de sesiones fue la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña; luego la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien recibió al primer mandatario que estuvo acompañado de su esposa, Rocío González. En el salón, también estuvieron los familiares del jefe de Estado.

El primer discurso lo dio la presidenta de la Asamblea, quien señaló que el Ecuador votó por un nuevo tipo de liderazgo, por una conducción política diferente; que votó por un país unido, próspero y decididamente más pacífico y menos confrontativo.

Destacó que su administración está enfocada en respetar al contrario y consideró que el país demanda un pacto social de gobernabilidad, por lo que se comprometió a reforzar la democracia plena, el trabajo en equipo con objetivos trascendentes.

Pasó revista a las leyes aprobadas, durante los 72 días de mandato, como la derogatoria de la Ley de Plusvalía y las reformas a la Ley del Consejo de Participación; reformas a favor del Seguro Social Campesino; Ley de Desarrollo Fronterizo y las reformas a la Ley de Educación Superior, y relievó la construcción de una agenda legislativa de 48 leyes y reformas.

Cabezas se comprometió a aprobar las reformas a la Ley de Comunicación, así como consolidar una justicia transparente, eficiente e independiente. Que la Asamblea corregirá los errores del pasado mediante las amnistías a quienes, en su momento, fueron criminalizados.

La titular de la Legislatura resaltó que el Ecuador fue severamente golpeado por la corrupción, que las cifras de lo usurpado son aterradoras y destacó que la Comisión Anticorrupción calculó en cerca de $ 24 mil millones los valores perdidos en los últimos años.

Que la cifra equivale a la suma de todos los recursos que se necesitan para superar el déficit de vivienda social, para pagar jubilaciones de los maestros, para un transporte público de calidad, para crear un programa nacional de rehabilitación de acciones. “Todo eso junto es lo que la corrupción le ha quitado al Ecuador, y eso duele mucho e indigna”, subrayó.

Finalmente, Cabezas se comprometió a trabajar en una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos.

“Solo cuando los delincuentes devuelvan lo robado y sean ejemplarmente sancionados, podremos romper el ciclo pernicioso de la corrupción”, sentenció la funcionaria.

La sesión concluyó con la salida del primer mandatario, en medio de aplausos. (I)

Apoyos

Para la presentación del Informe a la Nación del presidente Lenín Moreno, a diferencia de lo que ocurrió en el 2017, cuando asumió el cargo, no se colocaron pantallas gigantes en las inmediaciones de la Asamblea, tampoco hubo militantes y simpatizantes que usualmente se colocaban en la entrada principal del Palacio Legislativo para aplaudir al mandatario. Hubo tres anillos de seguridad en los alrededores. (I)

Cinco ofertas para el segundo año

1. Ley de extensión de dominio El presidente Lenín Moreno adelantó que presentarán el proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Es una figura que permite que los bienes, producto de narcotráfico, corrupción, lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado.

2. Apoyo internacional Se pedirá ser parte de la “Alianza de Gobierno Abierto”, una organización que promueve prácticas de transparencia y suscribirán un memorando con la oficina de las Naciones Unidas contra la droga, el delito y la lucha contra la corrupción.

3. Campaña de amabilidad Se iniciará una campaña mantenida de amabilidad. Se colocarán letreros en entidades públicas que fomenten el buen trato de los servidores a los ciudadanos y viceversa que digan: “Aquí somos amables. Te pedimos que tú también lo seas”.

4. Consolidar instituciones El presidente Moreno ofreció que en su segundo año de mandato ocurrirá la reactivación productiva, y se consolidarán instituciones transparentes, autónomas, plenamente democráticas; además de luchar por la igualdad, justicia e inclusión.

5. Educación intercultural Se creará la Secretaría Técnica Intercultural Bilingüe, la que, según el primer mandatario, servirá para que los alumnos indígenas se formen en su idioma y sus culturas para que conserven su identidad y sabiduría ancestral.

Opiniones

Eduardo Llamuca, comerciante

‘No lo veo asentado en rol de presidente’

“Fue un Informe a la Nación muy escueto. Realmente no creo yo que el nivel de discurso de un primer mandatario sea el que dio ayer Lenín Moreno.

No lo veo asentado dentro de su rol como presidente. Claro que hay que entender también que las condiciones en las que tomó al país no fueron las mejores, pero tampoco hay que olvidar que fue parte del gobierno de Rafael Correa”.

Salomón Muquis, cerrajero

‘No se ha visto que economía se reactive’

“Dijo que la economía se está reactivando, pero no se ha visto. Quitaron eso de la (Ley) de plusvalía, que era un obstáculo para que haya trabajo. Yo soy cerrajero, no tengo trabajo, o será por mi edad, pero a mí no me dan porque no hay, o sea nadie construye ya.

Lenín Moreno afirma que Rafael Correa supuestamente ha sido el más corrupto, pero él hizo muchas obras”.

María José Carrillo, vendedora de libros

‘Un mes sin rescatar a los secuestrados’

“El Informe que dio a la Nación no me pareció correcto, todo es ofrecimiento, todo es lo mismo de siempre... Él se preocupa del presidente anterior, se supone que él también estuvo trabajando con él (Rafael Correa).

Todo son solo ofrecimientos, pero no vemos el cambio.

Lo que más me interesó a mí es el tema de los secuestros. Él dijo que va a rescatar a las personas que están secuestradas, pero ya vamos casi al mes y no ha pasado nada...”.

Rolando Quintuña, sastre

‘Destapó la olla de grillos de la corrupción’

“Lo que me quedó grabado de la intervención del presidente es que va a combatir la corrupción que ha estado bastante enraizada en el país. También considero que es relevante su anuncio de fortalecer las relaciones internacionales con otros países, eso es bueno porque generará trabajo.

Considero que ha sido bueno este primer año porque en este tiempo destapó la olla de grillos generada por la corrupción de los 10 años anteriores”.

Gabriel Sánchez, comerciante

‘Promesas de campaña, incumplidas’

“Creo que las promesas de campaña con las que Lenín Moreno ganó las elecciones a la derecha el año pasado han sido incumplidas y por eso la gente no tuvo mucho interés en escuchar su Informe en la Asamblea. No había muchas expectativas de que realice un anuncio relevante o novedoso que marque la diferencia en el país.

En lo político creo que este primer año Moreno ha estado con Dios y con el diablo, pero toca esperar”.