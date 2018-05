Xavier Zavala Egas: ‘El examen es aquel que prueba nivel académico’

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición prevé convocar la próxima semana “formalmente” a los concursos de elección de autoridades, según informó su secretario, Darwin Seraquive. El reglamento para designar ya fue aprobado, aunque uno de los vocales transitorios, Xavier Zavala, se abstuvo. Su decisión se dio porque no habrá etapa de oposición.

¿La abstención se replicará en otros plenos en los que traten la elección de autoridades?

Hay aspectos en el reglamento con los cuales estoy de acuerdo y otros con los que no​. Pero eso no significa que el reglamento por mayoría no sea un instrumento legal que debe ser ejecutado. Eso no impide que yo pueda actuar dentro del marco de ese reglamento como parte de mis obligaciones de consejero.

¿Qué le preocupa del texto?

Que no hay un proceso de oposición (examen de conocimientos). Y es la oposición la que mide el nivel académico para cualquier cargo. Es la oposición la que prueba el nivel académico, más allá de los papeles, títulos y certificaciones. Se restringe la participación ciudadana, porque para ser comisionado, este debe estar auspiciado por organizaciones que están dentro de ese reglamento...

Usted era parte de la comisión que elaboraba los reglamentos. ¿Qué pasó que su propuesta no prevaleció?

Una cosa es ser parte de una comisión, otra cosa es que tus ideas y criterios sean mayoritarios. Hubo varios y se discutieron. No tengo nada que hacer, eso es la democracia.

¿Su criterio respecto de que no debería cesarse a los jueces de la Corte Constitucional servirá de argumento para contrariar la decisión del Consejo transitorio?

Siempre estuve de acuerdo en que por las facultades ordinarias del Consejo, la Corte pueda ser sometida a evaluación. A lo que me opongo es que por las facultades extraordinarias, la Corte pueda ser cesada, porque no es un órgano designado por el Consejo como reza el régimen transitorio. Si la Corte se fundamenta en mi criterio para una acción nacional o internacional, ya no es mi responsabilidad.

¿Sus discrepancias podrían hacer que renuncie al cargo?

No estoy en una posición tan grave, porque una sola vez he votado en contra, y una sola vez me he abstenido. El resto son votos unánimes. (I)