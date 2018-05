Más de 50 heridos en aterrizaje de emergencia de un avión en Arabia Saudita

Riad -

Cincuenta y tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en el aterrizaje de emergencia el lunes en Arabia Saudita de un avión de la compañía Saudia, indicaron este martes las autoridades.

El Airbus A330 despegó de Medina, en el oeste del país, en dirección a Dacca (Bangladés) con 141 pasajeros a bordo y diez miembros de la tripulación.

Pero poco después del despegue los pilotos detectaron un problema en el sistema hidráulico, indicó la oficina de investigación de la aviación civil en un comunicado.

