Lluvias en Esmeraldas anegan un cementerio

Esmeraldas -

No pueden visitar las tumbas de sus seres queridos como quisieran por el lodo, el agua empozada, la maleza y otros inconvenientes que les habrían dejado las inundaciones que por las lluvias se han registrado en algunos sectores de Limones, la cabecera cantonal de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, frontera norte.

Las quejas de los usuarios llegan a las redes sociales, donde exponen las dificultades que tienen para caminar por el cementerio general de Limones. En su cuenta de Facebook, el Municipio de Eloy Alfaro indica que la entidad trabaja en la canalización del agua del camposanto y que “se ha evacuado el líquido represado, se hizo limpieza interior de las cajas y se tiene planificado hacer trabajos de limpieza dentro del cementerio” en favor del lugar.

En la comunicación oficial se agrega que la inundación en el cementerio no es aislada, pues el antiguo parque central de Limones también se inundaba con las lluvias, al igual que varios establecimientos educativos. El parque fue regenerado.

Actualmente, el cementerio general de Limones evidencia un colapso estructural, según el Cabildo. “Desde su creación ha venido creciendo desordenadamente, sin planificación, con ciertas tumbas que no se identifican, sin espacios para caminar, construyeron el cerramiento y no dejaron canalización, no pusieron sistema de alumbrado”, expone. (I)