El chavismo empecinado en ganar y rumbo a los 25 años en el poder

Pese al rechazo del 75% de los venezolanos; a críticas por la escasez de comida, medicinas, gas, agua... por la severa crisis que anticipa una inflación de 13.800%; pese a advertencias de organismos y países sobre la legitimidad de los comicios; pese a sanciones internacionales... nada ha frenado las pretensiones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de conseguir la reelección en los comicios de hoy, en los que anticipa un masivo triunfo.

Maduro ya advirtió en la campaña que no es el novato de hace cinco años y que ahora es experimentado y más fuerte.

Bajo su gobierno el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía o el poder electoral, todos considerados afines al chavismo, inhabilitaron políticamente o encarcelaron a fuertes líderes opositores como Leopoldo López, Henrique Capriles o María Corina Machado; excluyeron a los principales partidos de oposición; así, sin rivales de peso y con la Asamblea Constituyente de mayoría chavista, consiguió que se adelantaran las elecciones de gobernadores, en las que denunciaron irregularidades y en las que arrasó en el país.

También logró que la Constituyente adelantara las presidenciales, en las que la oposición no participa por considerarlas fraudulentas, y en las que analistas, opositores y venezolanos que huyen por la crisis anticipan que Maduro ganará.

Aunque la oposición llama a la abstención, diversos sondeos distan en sus resultados, algunos pronostican una participación del 17%, otros del 50%. Las encuestas también apuntan a Maduro como favorito, pero otras muestran a Henry Falcón, el exchavista que rompió el pacto de la oposición de no participar en los comicios. Otras hablan de un empate técnico.

A Maduro no le importa el reconocimiento internacional y ha desafiado al presidente de EE.UU., Donald Trump; a los llamados de la Unión Europea o de los catorce países del Grupo de Lima, que aseguran que los comicios no serán libres ni transparentes. “Me resbala que me digan ‘dictador’”, ha dicho.

Después de 5 años en el gobierno y 19 bajo el chavismo, durante el cual unos tres millones de venezolanos han huido por la crisis, Maduro quiere seis años más de poder y promete que ahora habrá una “revolución económica para, esta vez sí, traer prosperidad”.

Heredero ungido por Hugo Chávez, Maduro, un exchofer de bus de 55 años, no duda de que logrará otro mandato. Bajo su gobierno, Venezuela sufrió una ola de protestas que dejaron unos 200 muertos.

“En Venezuela no existe la posibilidad de que el Gobierno pierda”, dice Ricardo Roa en un artículo en Clarín.

“La situación es de muy alta incertidumbre”, refiere el analista y catedrático de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Castellanos.

Que Maduro radicalice su régimen y se enfrente con una presión internacional mayor o intente aliarse con Falcón para reducir las presiones internacionales son los posibles escenarios si Maduro gana, dice Castellanos, quien prevé en un corto plazo más miseria, mayor número de migrantes o mayor represión.

“Los factores clave serán la economía y el ejército. El país es un polvorín y algo podría provocar una agitación difícil de contener”, dice a AFP Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, otro de los analistas que apuntan a que Venezuela parece estar tocando fondo. (I)