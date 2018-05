Alfredo Ruiz: Ninguna entidad está sobre norma constitucional

Quito -

“Ninguno” está por “encima” de la Constitución, aclaró el presidente de la Corte Constitucional (CC), Alfredo Ruiz, al recibir ayer a un grupo de trabajadores que le expresó su respaldo, en medio del proceso de evaluación que efectúa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición a los nueve jueces constitucionales.

“Ninguna institución, ninguna persona, ni colectivo ni individual, está por encima de la Constitución. La Constitución es el gran manto que cubre a todos, que nos concede derechos y nos impone obligaciones y establece responsabilidades. Dentro de ese marco, todos debemos actuar”, ilustró Ruiz.

Su declaración se dio en una actividad poco usual, en la que abrió su agenda para recibir a los ciudadanos en la sala de audiencias de la Corte, y dio hasta un discurso en el que puntualizó que no fue parte del gobierno de Rafael Correa.

El 9 de mayo, el CPC inició la evaluación de la gestión de la Corte, y el plazo para presentar sus informes concluye hoy. Hasta ayer, Roxana Silva y Manuel Viteri Olvera los entregaron; faltaban Pamela Martínez, Francisco Butiná, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni. Ruiz tiene un plazo adicional de siete días más dado por el mismo CPC.

Los reportes del ente transitorio dan cuenta de 55 denuncias ciudadanas presentadas en contra de la Corte, como parte de esta evaluación.

A los trabajadores de las cementeras Chimborazo y Holcim, de la Refinería de Esmeraldas y de Petroamazonas, Ruiz les explicó el mecanismo de renovación y cuál es el órgano que los elige (una Comisión Calificadora integrada por delegados de las funciones del Estado, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia).

“El presidente de la Corte, no es actor político, es juez. (...) No caeré en provocaciones, no saldré a los medios de comunicación a confrontar para generar espectáculos políticos, ni controversias”, dijo.

Les recordó incluso que esta institución representa el “cierre del sistema jurisdiccional”, cuyas “decisiones son de última instancia, inapelables y eso obliga a una actitud y comportamientos determinados que no se van a violentar, que serán cumplidos en un marco de dignidad personal”.

Sorprendió con la confesión de que no fue “funcionario público del régimen anterior”, y que al contrario, su “última actividad política fue en el 2006 como candidato a diputado por una lista que no es la que triunfó en el 2006”.

El juez reconoció que se vive un “momento complicado”, pero que lo confrontarán.

6 meses tiene el CPC para evaluar a las autoridades sin control.

Exdefensor del Pueblo

A las 07:30, los vocales del CPC de transición están convocados al Complejo Judicial para enfrentar una demanda de acción de protección planteada por el exdefensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien reclama haber sido removido del cargo de forma inconstitucional. (I)