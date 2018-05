Melania Trump operada por un problema renal "benigno"

Washington -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue operada este lunes por una condición renal "benigna", según la Casa Blanca, que precisó que debe permanecer hospitalizada toda la semana.

La exmodelo eslovena de 48 años se encuentra internada en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), en los suburbios de Washington, a donde Donald Trump la fue a visitar en la tarde.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de mayo de 2018