Madres en un mundo bajo guerras, violencia y conflictos

Aunque el origen de la celebración del Día de la Madre se remonta a la antigua Grecia cuando se rendían homenajes a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, o a los romanos que ensalzaban a Cibeles como símbolo de la tierra y la fertilidad; en una treintena de países, incluido Ecuador, el festejo al ser que engendra vida tiene su raíz en el siglo XIX, con una activista estadounidense.

¡Levántense, mujeres de hoy! fue una proclama del Día de la Madre escrito en 1870 por la también poetisa Julia Ward Howe, que llamaba a la paz y al desarme de las naciones e impulsó por muchos años la erradicación de las guerras.

Más tarde, en 1907, Ann Jarvis, cuya madre Anne Reeves Jarvis ayudó a los afectados por la Guerra Civil de ambos lados, promovió en EE.UU. una campaña para que el Día de la Madre sea reconocido oficialmente, pedido que lo concretó el presidente Woodrow Wilson en 1913, proclamando como fiesta nacional a celebrarse el segundo domingo de mayo, lo que tuvo eco en varios países de América, Asia y Europa.

Con fecha distinta, en la mayoría de países árabes la celebración surgió en Egipto en 1956 en honor al sacrificio de las madres por sus hijos. Desde ese año, el 21 de marzo se consagra a ella, fecha cada vez marcada por el dolor de madres que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido a sus madres por guerras o terrorismo.

Así lo viven las madres en Siria, los siete años en guerra suman más de 500.000 muertos; de los 353.935 que han sido identificados, 106.390 son civiles, entre ellos 19.811 menores y 12.513 mujeres. Las fuerzas del presidente Bashar al Asad y sus aliados son responsables del 85% de las víctimas civiles, según activistas.

También Yemen, luego de tres años de guerra, vive la peor crisis humanitaria del mundo con 9 millones de personas en la hambruna y las madres luchan por salvar a sus hijos. Ese escenario se repite en Irak, sumido en ataques terroristas del Estado Islámico o Al Qaeda.

El dolor también marca a las madres en países como México, donde han muerto más de 230.000 personas por la violencia, otras 34.000 están desaparecidas. El 10 de mayo declarado Día de las Madres no es nada festivo para miles de ellas que protestan por la desaparición forzada de sus hijos, como el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, de cuya desaparición se acusa al Estado.

En Venezuela se celebra hoy a la madre, pero no hay para festejos en el país, donde ellas, ante la escasez, deambulan en busca de comida o medicinas para sus hijos; otras lloran porque los perdieron en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y otras ya no soportan vivir como Gleniz Araca, que se mató el pasado 1 de mayo al no poder superar la muerte de su único hijo, Daniel Queliz, de 19 años, uno de los más de 120 fallecidos en las marchas del año pasado. Nunca se recuperó, dijo su esposo. (I)