¿Por qué se celebrará en Singapur la cumbre entre Trump y Kim?

Singapur -

Tiene un pie en Oriente y otro en Occidente, es ultramoderno, seguro y, para algunos, un poco aburrido. Singapur era una elección fiable para la histórica cumbre entre los impredecibles líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó este jueves que el encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, tendría lugar en Singapur el 12 de junio. Una información confirmada por el ministerio de Relaciones Exteriores singapurense.

"¡Trataremos de que sea un momento especial para la paz mundial!", tuiteó Trump.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de mayo de 2018