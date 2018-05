Londres se disculpa con opositor libio por secuestrarlo y entregarlo a Muamar el Gadafi

Londres -

El gobierno británico pidió este jueves disculpas al islamista Abdelhakim Belhaj por haber participado en su secuestro en Tailandia y su entrega en 2004 al gobierno libio de Muamar el Gadafi, que lo encarceló y torturó durante años.

"Los actos del gobierno británico contribuyeron a su detención, entrega y sufrimiento (...) En nombre del gobierno de Su Majestad, le pido disculpas sin matices", dijo la primera ministra Theresa May en una carta a Belhaj y su esposa Fátima Boudchar, leída en el Parlamento por el fiscal general Jeremy Wright.

La pareja se congratuló por la decisión del gobierno. "Quiero expresar mi gratitud por esta decisión valiente de la primera ministra y el fiscal general", dijo Belhaj en una conferencia de prensa en Estambul, donde ahora vive.

"Estas disculpas son aceptadas y ponen fin a años de sufrimiento", añadió el disidente, y luego comandante militar de la rebelión libia.

Fatima Boudchar, que estaba en el Parlamento cuando el fiscal leyó la carta, afirmó: "agradezco las disculpas al gobierno británico, y que nos haya invitado a mi hijo y a mí al Reino Unido para escucharlas. Acepto las disculpas".

Belhaj, ex líder del opositor Grupo Islámico Combatiente, pasó más de seis años años en una cárcel del régimen del derrocado Muamar Gadafi tras ser secuestrado en Tailandia por los servicios secretos británicos y estadounidenses.

Luego fue encarcelado en la célebre prisión de Abu Selim, donde cuenta que fue interrogado por agentes británicos de inteligencia. "Me inyectaron algo, me colgaron de una pared por los brazos y las piernas, y me colocaron en un contenedor, rodeado de hielo", explicó en 2011 al diario The Guardian, describiendo su paso por la cárcel.

"No me dejaban dormir, y había ruido todo el tiempo. Me torturaban con regularidad", señaló. "Estoy sorprendido de que los británicos estuvieran implicados en este periodo tan doloroso de mi vida", añadió.

Belhaj demandó en 2011 al gobierno británico y a los servicios de inteligencia de este país. Después de la caída de Gadafi, fundó el partido Al-Watan, que no consiguió diputados en las dos elecciones legislativas siguientes (2012 y 2014). Luego fundó en Estambul una cadena de televisión islamista.

El gobierno británico aceptó en su carta que la pareja "fue sometida a un sufrimiento desgarrador que les causó una angustia importante" y reveló que había alcanzado un acuerdo con la pareja.

La mujer cobrará una indemnización de 500.000 libras (570.000 euros, 678.000 dólares), mientras que Belhaj no buscaba ninguna indemnización, sino sólo unas disculpas.

Boudchar estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando fue secuestrada con su marido, y explicó que la ataron a una camilla durante las 17 horas que duró su viaje a Trípoli. Fue liberada poco después de tener a su hijo.

"Deberíamos haber entendido antes las prácticas inaceptables de algunos de nuestros aliados internacionales. Lamentamos sinceramente nuestros fallos", añadió en su carta la primera ministra, aludiendo al régimen de Gadafi, derrocado y ejecutado en 2011. (I)