Expresidente de aseguradora china Anbang condenado a 18 meses de cárcel por fraude

Shanghái -

Wu Xiaohui, expresidente de Anbang, tercera aseguradora china intervenida por el Estado, fue condenado este jueves (noche del miércoles en Ecuador) a 18 meses de prisión por fraude, informó la agencia de noticias Xinhua.

Poderoso conglomerado privado, Anbang fue intervenido por el Estado en febrero pasado tras el descubrimiento de "prácticas comerciales ilegales".

Las autoridades insistieron en que esta intervención no iría acompañada de una nacionalización del capital. Al mismo tiempo, se abrieron diligencias contra su emblemático presidente Wu Xiaohui, que dimitió en junio de 2017, por "delitos económicos".

Wu Xiaohui, former chairman of Anbang Insurance Group, has been sentenced to 18 years in prison for fraud and embezzlement and was fined 10.5 billion yuan, Shanghai Municipal No. 1 Intermediate People's Court announced on Thursday. pic.twitter.com/BQsT6CEF6c

— People's Daily,China (@PDChina) 10 de mayo de 2018