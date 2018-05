Detienen a una persona por falsas alarmas de bomba en dos escuelas de Guayaquil

Tras las investigaciones por las amenazas de bomba a dos planteles educativos del norte de Guayaquil, la Policía detuvo ayer martes a una persona como presunto responsable del caso.

Se trata de un padre de familia de un exalumno del colegio Delfos, señaló la rectora Sara María Garaycoa. La detención se realizó en un cyber del sector de la avenida Casuarina, por la entrada de la Ocho, agregó.

"Ha sido un trabajo bastante intenso, estresante" para descubrir a la persona "que estaba dañanado la parte emocional de los niños, de los jóvenes de toda la familia Delfos, porque nosotros estábamos en sosiego", indicó la rectora.

Los dos hijos del padre de familia acusado ya culminaron los estudios en la escuela, en el 2017, por lo que le causó sorpresa, indicó.

Señaló que ya se realizó la denuncia a la Fiscalía por terrorismo, ya que las amenazas no eran solo vía telefónica sino a a través de cybers, y tenían a toda la comunidad inquieta.

"Se dio con el sujeto, se lo aprehendió... el resto pues le corresponde a los medios investigativos de la Policía averiguar cuáles fueron las razones por las cuales hacía esas llamada, incluso no solamente eran llamadas por telefóno sino que a través de las redes sociales tenía a toda la comunidad inquieta; el día de ayer se recibió un comunicado con un seudónimo, decía 'Elmer Gruñón', en la cual decía: 'bueno, ustedes piensan que es una broma, que es un juego, pero en vista de que no me han hecho caso, que se suspendan las clases durante tres días, quiero que solamente se queden los docentes y los directivos, pues vayan consiguiendo cajas'", relató la autoridad del plantel.

Esta madrugada se realizó la audiencia de flagrancia, y la otra será el próximo miércoles 16 de mayo, señaló.

La llamadas amenazantes de bomba que provocaron la inmediata evacuación de los alumnos se preodujeron el pasado martes 2 de mayo en la Unidad Educativa Delfos, ubicada en la avenida Las Aguas; y en la unidad educativa Ecomundo, situada en la av. Juan Tanca Marengo. (I)