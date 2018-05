Asamblea resalta importancia del Consejo de Participación transitorio

91 asambleístas votaron este martes a favor de reiterar la importancia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, en las funciones que la ciudadanía le otorgó en las urnas el pasado febrero.

En este marco, los asambleístas destacaron la independencia que debe tener cada función y que la Asamblea tiene la posibilidad de ejercer el control político cuando crea conveniente. Además solicitaron al Consejo transitorio que informe a la Asamblea -con carácter periódico y permanente- acerca de las acciones y procedimientos realizados y por realizarse para dar cumplimiento al mandato popular.

Poco después de este pronunciamiento, los seis miembros del Consejo de Participación Transitorio llegaron a la Asamblea para reunirse con los miembros del Consejo de Administración Legislativo (CAL) y los jefes de bancadas del Legislativo.

Viviana Bonilla, exintegrante de AP y cercana a Rafael Correa, cuestionó la resolución planteada por César Litardo (Alianza PAIS) y Luis Pachala (CREO). "Esta resolución (...) evidentemente refleja una claudicación a nuestra labor de fiscalización y control político. Resulta que ahora le tenemos que pedir de favor al Consejo de transición que venga y que rinda cuentas acerca de sus labores. Señores, eso es obligación de ellos, no nos están haciendo ningún favor (...) No me voy a prestar para aprobar esta resolución vergonzosa y de sumisión", indicó Bonilla.

Esteban Melo -integrante del grupo identificado como Revolución Ciudadana, afín a Correa- expresó que los miembros del Consejo transitorio no tienen calidad de asambleístas constituyentes, no tienen el poder originario y están sometidos al control político de la Asamblea.

Pachala defendió su propuesta y aseguró que las encuestas demuestran que 7 de cada 10 ecuatorianos apoyan el accionar del Consejo transitorio, por lo que no cabe ningún tipo de “zancadillas” o impedimentos para que este Consejo ejerza a cabalidad los mandatos del pueblo ecuatoriano.

Fernando Callejas (CREO) rechazó los cuestionamientos de ciertas autoridades sobre la legitimidad del trabajo del CPCCS transitorio. Indicó que el ente tiene plenos poderes y no se le puede poner límite en su accionar.

En tanto que Litardo resaltó que los ciudadanos en la consulta pasada se pronunciaron ampliamente sobre la reestructuración del CPCCS. Antes de la votación, pidió a los asambleístas no darle un voto de confianza al Consejo transitorio sino "al pueblo ecuatoriano, que el 4 de febrero decidió darle un nuevo giro a este tema en función de lo que el futuro debe ser en los temas de independencia de las funciones del Estado".

Trece asambleístas participaron en el debate de la resolución. Los votos en contra llegaron desde el grupo correísta, mientras que Bonilla se abstuvo. (I)