300 millones de usuarios se incrementaron por mes en YouTube

Madrid -

La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, ha informado este jueves en el evento anual con anunciantes de la compañía, Brandcast, que la plataforma de vídeo de Google cuenta con 1.800 millones de usuarios registrados que ven contenidos cada mes.

Wojcicki ha compartido este jueves las últimas cifras de la plataforma, que desde junio de 2017, con sus entonces 1.500 millones de usuarios registrados mensuales, ha incrementado en 300 millones las personas registradas que acceden y ven contenidos cada mes.

En la actualidad, los usuarios de YouTube ven 150 millones de horas de contenidos al día, y uno de los puntos que la directiva dejó claro durante su intervención ante los anunciantes fue que la compañía se toma en serio su responsabilidad ante los contenidos que se publican.

Wojcicki ha señalado que "no hay un libro de instrucciones sobre cómo operan las plataformas abiertas" en la escala a la que lo hace YouTube. Por ello, "es crítico que estemos en el lado correcto de la historia".

La compañía, asimismo, ha compartido sus planes con YouTube Original, su programa de contenidos originales. Contenidos patrocinados como Slow Mo Guys o Kevin Hart han conseguido en el primer año de esta iniciativa más de 700 millones de visitas.

De cara al segundo año, como ha informado en un comunicado, la compañía se ha fijado en historias de todo el mundo que "inspiran". Algunos de estos contenidos son Will Smith: The Jump Off, en el que el actor acepta el reto de hacer 'puenting' desde un helicóptero, o Best Shot, una serie documental sobre los Blue Devils del Intituto Central de Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

La compañía también compartirá nuevos Artist Spotlight Stories, videorretratos de artistas musicales que conectan con sus fans a través de YouTube. Entre los nuevos protagonistas estarán Shawn Mendes, J Balvin y Janelle Monáe. (I)