Vía libre en Partido Social Cristiano para candidatura de Cynthia Viteri

La declinación de Doménica Tabacchi a su precandidatura para terciar por la Alcaldía de Guayaquil dejó el camino libre para la excandidata presidencial Cynthia Viteri, con quien la vicealcaldesa disputaba la representación del Partido Social Cristiano (PSC) en las próximas elecciones seccionales.

El anuncio de Tabacchi sorprendió a sus simpatizantes. La vicealcaldesa informó que problemas personales serían los motivos de su declinación. “Es un tema familiar momentáneo, pero que me impide continuar como precandidata, pero no me impide afortunadamente seguir sirviendo...”, sostuvo.

Aclaró que no existen distanciamientos con el alcalde Jaime Nebot. “Somos un equipo, lo hemos venido haciendo, lo acompaño desde hace quince años en la administración municipal, él como alcalde ha confiado en mí como vicealcaldesa y no hay ningún distanciamiento...”.

Negó una postulación para la Prefectura y una posible desafiliación del PSC. “Mi declinación es a la precandidatura a la Alcaldía y no voy a ocupar ningún cargo público de elección popular (...) Yo soy fiel a mis convicciones, soy leal a mis principios y yo estoy aquí para servir, para trabajar...”.

A través de las redes sociales, Nebot dijo que lamentaba la situación por la que está atravesando Tabacchi. “Espero que el asunto se resuelva pronto y, más allá de su accionar cívico y administrativo como vicealcaldesa, vuelva a optar por cargos de representación popular...”. (I)