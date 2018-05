Llaman a juicio a directivos de farmacéutica por presunta falsificación de medicinas

El juez Felipe Córdova llamó a juicio la tarde este martes a los directivos de la farmacéutica Medivesa, por el presunto delito de falsificación de medicamentos, tras aceptar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la instrucción fiscal.

El hecho inició el 24 de julio del 2017 con el allanamiento a un local ubicado en el sector de San Miguel de Putuzhi (Azuay). Ahí se encontraron 18 toneladas de medicamentos presuntamente falsos, maquinaria para elaborar los fármacos y otros insumos que -a decir del juez- justifican el presunto ilícito y el llamado a una siguiente etapa.

Entre los medicamentos encontrados, según un peritaje realizado, se hallaron algunos que no tenían registro sanitario, estaban caducados desde el 2007, no tenían etiqueta, etc. También se encontraron insumos como balanzas, encapsuladoras y otras con las que presuntamente se fabricaba los productos al margen de la Ley.

Los llamados a juicio son Andrés V., representante legal y María Isabel T., presidenta. En el mismo fallo se dictó el sobreseimiento a dos hombres y una mujer que trabajaban como bodegueros y secretaría, porque no habría causales para vincularlos en el cometimiento del delito. (I)