¿Cómo se capacita Ecuador para atender al cliente?

"Buenas tardes, le saluda André Miranda. Mi llamada tiene el objetivo de brindarle una excelente oportunidad de ahorro para su línea celular. ¿Me permite brindarle esta información, que estoy seguro que le va a interesar?".

La frase se repite infinidad de veces en la habitación de paredes blancas que contiene 24 computadores. En ellos los nombres de al menos 4.000 potenciales clientes son revisados a diarios por hombres y mujeres que se capacitan para trabajar en American Call Center (ACC), en sus oficinas de la ciudadela La Garzota (norte de Guayaquil).

Esta empresa, que se define en su página web como "un centro de atención telefónica y de servicios", tiene entre 1.300 y 1.500 asesores, según indica Denisse Guerrero Mosquera, directora de talento humano.

"(La preparación) dependerá siempre del cliente al que vayan a atender. Puede venir desde dos días hasta ocho, diez días o más", explica Guerrero.

Al menos 77 empresas han contratado los servicios de ACC, según cifras en su sitio web.

Para esta compañía, que no solo brinda el servicio de atención al cliente y cobranzas sino que capacita al personal para esta labor, una de las cosas más importantes es la "actitud positiva para que el cliente pueda sentir que nosotros no somos más un vendedor sino un asesor, que lo está asesorando en un producto que en verdad le va a satisfacer las necesidades". Así lo describe el capacitador Gastón Estrada, quien corrige a los aspirantes sobre el tono de voz, la pronunciación y el dominio de la información mientras llaman a los clientes.

Gastón Estrada (de pie) capacita a quienes desean trabajar en American Call Center en Guayaquil (Carlos Barros, EL UNIVERSO)

Otra de las herramientas clave para atender a un cliente es la paciencia. A criterio de Noé Mendieta, esto es clave para llegar al usuario y dejarlo satisfecho. Lo afirma mientras atiende en el mostrador de La Cena, un negocio dedicado a la venta de especias y condimentos en el sector de La Bahía (centro). "Algunas personas son difíciles. El carácter de cada persona los hace muy diferentes. Hay personas sencillas, muy amables pero hay también personas que vienen con carácter muy fuerte, que hay que saber llegar a ellos para poderlos atender".

Asegura que es el consejo que él da cuando le toca ser cliente. "'También soy vendedor', les digo (a quienes lo atienden). 'Y tienes que aprender a tratar al cliente porque sino no vuelven más'".

Noé Mendieta ha trabajado durante 18 años en La Cena (Carlos Barros, EL UNIVERSO)

Para Germán Lynch Navarro, director de Idepro (Instituto de Desarrollo Profesional de la Cámara de Comercio de Guayaquil), es importante pensar en las necesidades del consumidor. "Pongámonos en los zapatos del cliente para identificar qué está pasando. Muchas veces el cliente es uno más del montón pero muchas veces nosotros para el cliente en cambio somos la única empresa a la cual ha recurrido. Entonces no consideramos este tipo de atenciones al momento de atender en el caso de un reclamo o una queja".

Justamente en este mes Idepro dictará el quinto módulo de su Escuela de Servicio al Cliente: Atención al cliente con dificultades, quejas y reclamos. En este sentido, Lynch invita a que en la empresa o negocio se pregunte: "¿Qué pasó dentro de nuestro proceso que provocó que este cliente se sienta insatisfecho?".

Y da un ejemplo. "Si tengo un cliente insatisfecho porque vino a una capacitación y el contenido académico no le satisfizo, yo tendría en cierta forma que identificar si fue que el profesor no hizo bien su trabajo, si el contenido académico no estuvo bien preparado, si el contenido académico no fue dictado en las horas precisas que tenía que haberse calculado o en su defecto que a lo mejor en la etapa de inscripción el ejecutivo comercial no le hizo un acercamiento, un 'approach' donde se aseguró que el cliente conocía qué es lo que iba a venir a ver".

Consejos para mejorar la atención

Lynch ofrece las siguientes sugerencias para resolver los reclamos de los usuarios y dar una mejor atención:

1) Considerar los puntos críticos de control

Nuestros clientes pueden enfrentar inconvenientes como el tráfico, la falta de parqueo, el calor, etcétera, que pueden alterar su genio. Corresponde entonces a la empresa o negocio brindar una atención amable y tolerante para reducir su insatisfacción y facilitar el proceso de compra o solución de problemas.

2) La sonrisa

En algo que también coincide Mendieta es que brindar una sonrisa nos dará acceso al usuario. "Si tú, por más mal genio que entres a una reunión o a un sitio, y te reciben con una sonrisa e intentan complacerte lo más que puedan en base a lo que pueda hacer el operativo. Creo que eso contribuye para que puedas atender de una mejor manera", dice Lynch.

3) Atención personalizada

Aprenderse el nombre de los clientes y sus preferencias es una forma de acercarnos a ellos. También está la opción de compensarlos con algún producto o servicio adicional en el caso de que estén inconformes por alguna deficiencia de la empresa. Eso reduce las tensiones.

4) Capacitación

Hay que destinar un porcentaje del presupuesto a la capacitación de los empleados. "Un cliente bien atendido es un cliente fiel y un cliente fiel es un cliente que te compra, te recomienda", afirma Lynch.

Él explica que la capacitación depende del tipo de conocimientos que necesita cada trabajador. "Puede ser que el colaborador A solo necesite un par de cursos, que con un par de talleres de ocho horas es suficiente. Pero puede ser que tenga un colaborador B que necesite mucho más trabajo en muchas áreas complementarias en las que se tiene que lograr con él".

5) Consultar a los clientes

Lynch recomienda realizar encuestas NPS (Net Promoter Score) para ver qué tan dispuesto está el cliente para recomendarnos. Y aplicar otras herramientas como sondeos, estudios, reuniones, etcétera, dependiendo del tipo de negocio.

6) Actualización

Con el avance de la tecnología, los clientes cambian y los negocios deben hacerlo también. "La forma en cómo nos estamos comunicando es muy diferente. Ahora queremos pedir información a través de un mensaje directo de Instagram o queremos que nos pasen contenidos académicos a través de un mensaje de Whatsapp. Empresa que no se adapta a este tipo de medios, está destinada a poco a poco irse quedando relegada en el pasado porque van a haber empresas que sí están dispuestas a dar este paso, a adaptarse a las nuevas tecnologías para poder crecer", concluye Lynch.

Durante este año Idepro ha realizado la Escuela de Servicio al Cliente, conformada por cinco módulos (Francisco Verni, EL UNIVERSO)

'Camisas de fuerza'

Uno de los aspectos en los que se debe mejorar para lograr una mejor atención al cliente es la educación. "Hoy por hoy contamos con algunas camisas de fuerza a nivel cultural. Trabajamos mucho en lo que es la comunicación porque somos un centro de contacto que va a atender telefónicamente a clientes", enfatiza Guerrero y hace un llamado para que en el sector educativo se mejore la formación en manejo del lenguaje, vocalización, expresión, interacción, etcétera.

"Tenemos que saber hablar, saber pensar, tenemos que tener chicos que manejen competencias comunicacionales de nivel y eso realmente por hoy se vuelve una dificultad porque desde las instituciones educativas tenemos que mejorar y tenemos que trabajar mucho en que los chicos salgan realmente capacitados y aptos para poder diseñar y trabajar en conversaciones, en atención al cliente y obviamente es fundamental que tengamos chicos con aptitud positiva frente a problemas, frente a situaciones adversas que nos presenta el día a día", asegura. (I)