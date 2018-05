Pedidos de paz y un Ecuador libre de Corrupción, en marcha de trabajadores en Ambato

Ambato -

"¡Viva el trabajador! ¡viva la libertad de expresión! ¡queremos paz! ¡queremos un Ecuador libre de corrupción!" fueron parte de las consignas que se escucharon en el desfile por el Día del Trabajador, que recorrió alrededor de veinte cuadras por el casco central y comercial de la urbe ambateña.

Olimpo Velasteguí, presidente de la Federación de Trabajadores de Tungurahua, dijo que la presencia masiva y unitaria de los trabajadores en el desfile conmemorativo fue la muestra de que no se pudo hacer que desaparezcan los sindicatos como fue el objetivo del expresidente Rafael Correa, porque más ha prevalecido la constancia y la lucha permanente de la clase obrera.

Asimismo, Tito Carrillo, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Tungurahua, manifestó la necesidad de que se haga una auditoría administrativa, financiera y pedagógica al Ministerio de Educación con el fin de desmantelar todo el esquema de destrucción que dejó el correato en el sistema educativo y que lamentablemente continúa con Fander Falconí.

También indicó que se plantea el respeto a la jornada laboral, a no trabajar los sábados; además, señaló que la plataforma informática no sirve, por lo que los maestros tienen que madrugar a las 02:00 a.m. y 03:00 a.m. para poder realizar la tarea que les corresponde.

El alcalde de Ambato, Luis Amoroso, también estuvo junto a los dirigentes sindicatos en primera fila del desfile conmemorativo, señaló que el desfile es en busca de las reivindicaciones de la clase obrera, que dijo es afectada en la parte salarial porque es insuficiente para la realidad económica que vive el país.

También se unió al pedido de paz para el país frente al conflicto que se vive en la frontera norte, en donde además de la muerte de cuatro soldados se registró el asesinato de tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio por parte de grupos disidentes de las FARC. (I)