Las familias de víctimas de crisis fronteriza piden voz oficial clara

Quito -

Un supuesto comunicado de la banda delictiva liderada por Guacho en el que pide “hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para entregar los cuerpos de los periodistas y los dos retenidos”, generó reacciones en los familiares del equipo periodístico asesinado por dicho grupo.

“No tenemos ningún pronunciamiento oficial por parte del Gobierno. Me sorprende que no hayan dejado a ninguna persona de contacto o alguien que pueda emitir una voz oficial sobre este tema. Parece que esto ya no es importante para ellos”, manifestó Ricardo Rivas, hermano de Paúl, uno de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio asesinados por la banda delictiva de Guacho.

Sobre el documento, el cual empezó a circular desde la tarde del domingo último en redes sociales y en medios de comunicación colombianos, únicamente se ha pronunciado el área de comunicación del Ministerio del Interior. Hasta el cierre de esta edición la respuesta del ministerio que mantenía la vocería en este caso fue escueta: “En efecto el documento está siendo analizado para verificar su autenticidad. Es lo que les podemos informar al momento”.

El jueves pasado, los ministros del Interior y Defensa, César Navas y Patricio Zambrano, respectivamente, presentaron su renuncia ante el presidente de la República, Lenín Moreno. Al siguiente día, en horas de la tarde, se confirmó que los nuevos ministros eran el economista Mauro Toscanini, para el Interior, y el general Oswaldo Jarrín, para Defensa.

Rivas contó que desde que apareció el comunicado han tratado de contactarse con las nuevas autoridades para que confirmen o nieguen el texto, pero nadie les contestaba el teléfono. Entre las respuestas recibidas por los familiares estarían el que aún no están posesionados los ministros y estos no cuentan con equipos de trabajo conformados.

“No hay una responsabilidad del Gobierno, no prevén las cosas, simplemente los cambiaron (a los ministros). Por lo menos hasta que hagan el cambio alguien debió asumir la voz oficial o por lo menos tener un pronunciamiento. Justamente se dio esta situación ahora y ¿quién responde? Nadie, todos están de feriado”, dijo Rivas.

Fundamedios, mediante su cuenta de Twitter, pidió ayer un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre la posibilidad de abrir un canal humanitario para recuperar los cuerpos.

Familiares y amigos de los secuestrados Óscar Villacís y Katty Velasco, del periodista Javier Ortega, y del conductor Efraín Segarra, ambos asesinados, se sumaron a la exigencia de respuestas, pues decían desconocer la veracidad y los alcances del comunicado.

Ante lo que ellos califican como falta de importancia de parte del Gobierno, ellos afirman que harán todo lo posible para hacer directamente los acercamientos necesarios.

Hasta las 15:00 de ayer, los familiares no habían tenido contacto con autoridad alguna para hablar sobre la veracidad del comunicado.

Rivas dijo que ante esa falta de respuesta él trataría de hacer contactos con representantes de la Cruz Roja Internacional para averiguar algún dato. (I)

Frontera

El Ejército y la Policía han desplegado más elementos en la frontera norte, tras el asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. De los crímenes de tres integrantes del medio de comunicación se señala a alias Guacho, líder de un grupo narcodelictivo, al mismo al que también se atribuye el secuestro de una pareja ya hace dos semanas. La agrupación también estaría vinculada a los atentados con explosivos en Esmeraldas.