Maltratos a mujeres tienen repercusiones en los hijos

“Solo me empujó”, “solo me gritó” o “solo me jaló del pelo”, son frases que suele escuchar Lourdes Euvín cada vez que llega una usuaria a pedir ayuda a la fundación María Guare.

Ella esta semana dictó una charla junto a otras profesionales en la sede de la entidad. A ese encuentro acudieron mujeres como Ana María, quien llegó hace 6 meses pidiendo asesoría para denunciar y abandonar a su esposo y padre de sus hijos.

Ella aseguró haber sido maltratada por más de 15 años. Contó que los maltratos físicos y psicológicos que recibía de él empezaron a sufrirlos también sus hijos desde hace unos años, hasta hace 6 meses cuando su esposo llevó a su hija desde el colegio (cerca del Malecón) a la casa (cerro San Eduardo) caminando en medio de insultos y golpes.

“Ese día ella me dijo que no aguantaba más, o lo denunciaba yo o lo haría ella, me dio un ultimátum y tomé la decisión”, dijo la mujer, que aseguró haber sido golpeada, humillada y abandonada en dos ocasiones cuando el padre de sus hijos tuvo aventuras extramaritales.

Ese mismo día, Ana María lo denunció y logró obtener una boleta de auxilio. Según ella, pospuso la decisión por temor a no tener cómo mantener a sus dos hijos, pero contó que está saliendo adelante. (I)