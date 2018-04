César Navas: ‘Hoy dicen que hasta el ministro tiene $ 10 millones de no sé qué’

Con un discurso frente a decenas de personas en el sector del Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, el ministro del Interior, César Navas, cerró, el pasado martes, su agenda de inauguraciones de tres Unidades de Policía Comunitaria. Al final de su discurso, el público gritaba “Pancho, prefecto; Pancho, prefecto”, refiriéndose al gobernador del Guayas, José Franciso Cevallos, una de las autoridades presentes allí.

A dos días de que se cumpla el plazo dado por el presidente Lenín Moreno para la captura de alias ‘Guacho’, líder de un grupo narcoviolento que secuestró y asesinó a tres periodistas, mató a cuatro marinos y secuestró a dos ecuatorianos, Navas atendió una entrevista con este Diario.

Se cumplió el plazo; ¿se despide o se queda?

Para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional y para los ministerios que estamos a cargo del sector seguridad, los plazos no se iniciaron hace ocho días, se iniciaron cuando supimos que alias Guacho estaba atrás de estos atentados y hemos trabajado incansablemente en nuestro territorio para poder desbaratar esta organización. Hemos capturado a 42 personas de esta organización. El líder, Guacho, no está en Ecuador. Está en Colombia. Como lo dispuso el presidente de la República hemos hecho todos los esfuerzos con las autoridades colombianas... Y me tomo la palabra de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas: lo capturaremos.

¿Qué va a hacer usted?, ¿va a renunciar?

El presidente tendrá que evaluar nuestro desempeño como ministerio. Nosotros hemos presentado nuestro cargo a disposición desde el día 25 de mayo... Yo estoy con la conciencia tranquila que se ha hecho todo el esfuerzo tanto en la institución policial como militar...

Pero no se logró la liberación del equipo periodístico, no se han logrado recuperar los cuerpos, no se ha logrado recuperar a los dos secuestrados y los familiares reclaman eso.

¿Dónde estaba el equipo periodístico?, en Colombia. No estaba en Ecuador. Cómo podemos intervenir en Colombia... En el otro lado autoridades aseveraron que estaban en Ecuador... No hemos podido traerlos con vida, pero en un primer escenario entablamos una negociación. Establecimos para agilitar procesos jurídicos, técnicos para que el presidente pueda dar indultos... Fui un portavoz de un Comité de Crisis, no el negociador...

Pero, ¿qué pasó? Primero dijo que se negociaba y -lo que cuestiona la familia- ¿por qué salió a decir que no estaba negociando?

Quiero que entiendan. No es que teníamos conversaciones todos los días con los secuestradores. Nosotros teníamos todas las evidencias de lo que ellos requerían, pero no nos contestaron. La última respuesta fue el sábado 7 que hubo una respuesta de que los hemos asesinado. Y durante los 19 días de secuestro solo se comunicaron 5 veces.

Pero la familia cuestiona por qué salió usted a decir que no se estaba negociando.

Porque no teníamos proceso de negociación, teníamos conversaciones... No hubo la voluntad de negociar.

El presidente Moreno dijo, al anunciar la muerte del equipo periodístico, que ordenaba la desclasificación de todos los documentos. ¿Esa desclasificación se ha hecho efectiva?

Lo que pasa es que hay un proceso de carácter judicial en forma paralela, y eso ya no depende ni del Cosepe (Consejo de Seguridad Pública del Estado). Hay un proceso judicial y deben cumplirse ciertos tiempos para poder desclasificar.

¿Qué desencadenó todo esto?

A partir de octubre, nosotros empezamos a golpear muy fuerte a estas organizaciones. El 12 de enero detuvimos a tres personas que fue por las que pidieron el canje por los tres periodistas. Pero antes ya habíamos detenido a muchas más personas, son siete toneladas de precursores químicos, toneladas de droga, hemos debilitado la estructura con detenidos, se sentían acechados y esa fue su forma de reaccionar.

¿Ese fue el cambio que hubo con Lenín Moreno? Porque él dice que antes se paseaban, que la droga circulaba libre por las vías...

Yo puedo responder por mi gestión en el Ministerio del Interior. Hicimos ciertos cambios, hemos pedido la semana pasada una auditoría de gestión a los funcionarios del 2016 y 2017 que estuvieron en la zona de frontera para ver cuál es su productividad y poder no elucubrar, sino hablar de hechos objetivos... Lo que sí puedo decir, porque yo fui parte del Gobierno anterior, es que en ningún momento hubo una política que haya permitido el ingreso de droga, lo que no significa que haya malos funcionarios que haya podido permitir.

Pero el presidente Lenín Moreno dice lo contrario. ¿Ha nombrado inclusive al expresidente Rafael Correa?

Sí, pero no como una política de Estado.

Siento como que usted es más suave con relación al discurso del presidente con respecto al anterior. ¿Quizás porque usted fue parte de aquel?

No, no soy ni más suave ni más agresivo, ni más débil en lo absoluto. Yo fui parte, claro, del anterior Gobierno como ministro coordinador de Seguridad, pero ahí también, aclaro, no fui ni ministro de Defensa ni del Interior, era el ministro coordinador de la Política de Seguridad.

Pero en esa época los controles fueron distintos. La Marina cuidaba que no les roben a los pescadores, no estaban en la línea de frontera como ahora...

Bueno, yo le puedo decir en cambio las cosas que hemos hecho como ministro ejecutor. Asumí el 24 de mayo y desde ahí hemos hecho cambios y fortalecido el control en la frontera. Del anterior régimen hemos pedido las auditorías.

Según información de la Unase, el equipo de El Comercio ingresó en la mañana, trabajó hasta eso de las 15:30 y habría regresado al Ecuador. Hay versiones de que habrían sido secuestrados en Ecuador, hasta que habrían entrevistado a Guacho y él habría hecho denuncias sobre la Policía.

Hoy por hoy dicen inclusive que hasta el ministro (Navas) tiene $ 10 millones de no sé qué cosa... Imagínese dejarnos llevar por eso.

¿Se demostrará que eso es o no es así?

Totalmente. Lo hemos anunciado y hemos dado a conocer los hechos ciertos. La camioneta donde ellos se transportaban estaba a 40 metros de la casa de la mamá de Guacho... No puedo dar más información porque está en indagación previa quien los llevó, en qué se movilizaron, si hubo o no hubo una lancha, quién los transportó, todo eso está en el proceso de investigación... (I).