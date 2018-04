Plazo que dio Lenín Moreno a sus ministros por ‘Guacho’ se vence en 3 días

Quito -

El jueves de esta semana se vence el plazo que el presidente Lenín Moreno dio a sus ministros del área de seguridad para la captura de alias Guacho, tras la muerte de cuatro soldados, el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de El Comercio y el posterior secuestro de dos civiles más.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl, señaló que el Gobierno mismo ha dicho que puede haber habido falta de experiencia, y eso es lo que hay que investigar.

“Yo creo que hay cosas que no se hicieron bien y si no se hicieron bien y el presidente le ha dado un plazo a los ministros, él tiene que tomar una decisión respecto a si todavía vale la pena que sigan contribuyendo en su gobierno o no, debido a las falencias que se evidenciaron... Desde mi punto de vista, hay consecuencias que se tienen que asumir, y si la consecuencia es que tienen que dar un paso al costado, creo que cada uno debería hacerse una autoevaluación... y no esperar a que una persona le diga muchas gracias”, expresó.

En tanto, César Ricaurte, principal de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), sostuvo que es un plazo del cual no se conoce su “efecto real”, pues parece un plazo más bien para el “reacomodo de su gabinete”.

“Ahora hay dos ecuatorianos más secuestrados, sobre los cuales no se tiene ninguna información... la pregunta que nos hacemos todos es qué pasa al final de esos diez días... No se ha anunciado ningún recambio en el gabinete, pero yo creo que es inminente, creo que todo el país un poco espera eso, que se den esos cambios, debido a la forma en que se han estado manejando estos temas de seguridad (de los ministros de Defensa, del Interior) y de la canciller”, agregó Ricaurte.

El almirante Ángel Sarzosa, ex comandante general de la Marina, expresó que es complejo poner un plazo a algo que no depende de uno, sino de factores externos, que no dependen de los ministros.

No se sabe dónde está la amenaza y no se puede tener una comunicación fluida con los narcoterroristas. Además, se entiende que alias Guacho está fuera del país. “Sabemos que está en la zona selvática colombiana”, dijo Sarzosa.

“El señor está en ese sector, es imposible que se lo pueda localizar en este momento, por eso es necesario que tengamos un apoyo externo, medidas de inteligencia, tecnológicas que permitan identificar dónde se encuentran exactamente estos narcoterroristas”, agregó. (I)