Cambios a conscripción amplía la presencia femenina en Fuerzas Armadas

Formación en competencias deportivas, en valores y principios, preparación y conocimiento para el ingreso a las escuelas militares son, entre otras, las actividades que desarrollan los varones durante el servicio cívico militar en el país y que desde este año también realizarán las mujeres.

A la segunda llamada de acuartelamiento el próximo 4 de agosto las jóvenes, entre 18 y 22 años, ya no serán rechazadas sino que se incorporarán, por primera vez, de manera voluntaria a los diferentes cuarteles de las Fuerzas Armadas.

El cambio se da tras la publicación en el Registro Oficial del Acuerdo Ministerial 056 el 18 de este mes que dispone la convocatoria de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianas al servicio cívico militar voluntario.

La incorporación inicial será en un porcentaje de hasta el 5% de la totalidad de conscriptos efectivos en Fuerzas Armadas. Anualmente se incrementará progresivamente en un 10%.

Para algunos activistas, defensores de derechos de las mujeres y exmilitares esta reforma es positiva porque da paso a la igualdad de derechos.

Alberto Molina, coronel retirado del Ejército y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción-núcleo Guayas, considera que esto responde a un pedido que solicitaban las mujeres que se presentaban a las llamadas de acuartelamiento y no eran aceptadas.

Menciona que las féminas ya están incorporadas, desde hace tiempo, a las Fuerzas Armadas como oficiales y soldados de línea, así como también personal de servicio, como profesionales en diferentes ramas.

Estima importante este cambio porque la mujer está preparada para ingresar a los cuarteles y dar su aporte cívico al país. “Con este contingente es una forma de fortalecer a las Fuerzas Armadas”, agrega.

La presencia de la mujer en las FF.AA. se da en los años 50 y 60. Actualmente, el Ejército cuenta con 462 mujeres, la Marina 429, mientras que la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene 282 militares. Hoy, el personal femenino dentro de las tres ramas representa el 2,9%, según el Ministerio del ramo.

Anunziatta Valdez, defensora de los derechos de las mujeres, recuerda que en el 2002 cuando era diputada se logró que el ministro de Defensa de ese entonces dictara un decreto en el que se establecía la obligatoriedad de las FF.AA. para el ingreso paulatino de mujeres hasta llegar al 50% y lograr la paridad, pero eso no se ha cumplido. “En la práctica el número de ingreso es muy bajo, no se le da oportunidades, no hay reglas que eviten el acoso a las mujeres dentro de esos espacios y en definitiva sigue una estructura machista, patriarcal que desanima a muchas mujeres a ingresar y las que tienen la valentía de hacerlo sufren muchas limitantes”, comenta.

Expresa que el acuerdo ministerial vigente es un adelanto para las mujeres y espera que se posibilite efectivamente en la práctica la paridad que no solo debería ser en las Fuerzas Armadas, sino también en la Policía y los entes de tránsito.

Según el Acuerdo Ministerial 056, el servicio militar obligatorio volverá a ser de 12 meses. Habrá dos llamadas, en marzo y agosto. Además, el Ministerio de Defensa dispone asegurar y mantener 10 mil conscriptos efectivos.

Silvia Buendía, activista feminista y defensora de derechos humanos, dice que aunque en sus convicciones no está el tema militarista saluda este cambio porque es otra manera de romper el patriarcado, el machismo y el sexismo. “Soy pacifista (...), sin embargo, yo leo como igualdad de oportunidades (...)”. Cada vez vemos que eso de que “no puedes porque eres mujer se está acabando”.

En el 2016, el Gobierno dentro del proyecto de modernización de las FA.AA. planificó reducir el personal de 45 mil a 35 mil hombres hasta el 2020 y que el servicio militar se disminuyera de 16 mil a 10 mil conscriptos por año. (I)

5

Por ciento será la incorporación inicial de las ciudadanas en el servicio militar en agosto próximo.

María de los Ángeles Flores

Estudiante

“Todos tenemos los mismos derechos. Hay mujeres que se sienten capaces de entrar al servicio militar y ahora les están dando esa oportunidad. Si me gustase, me llamara la atención, pero no es el caso (...). En la actualidad todas las mujeres luchan por la igualdad y hay mujeres que quieren participar en ello y me parece correcto”.

Pedro Mota Bajaña

Sargento en servicio pasivo

“Es algo que ya debía cumplirse, porque en otros países ya se da el servicio militar para las mujeres. Es magnífico, se da paso a lo que es igualdad de género. Recuerdo que antes era obligatorio e ingresar era una motivación, sentía patriotismo. Antes la conscripción era de un año como va a ser ahora. En el entrenamiento enseñan camaradería, respeto, disciplina, amor a la patria”. (I)

Melanie Vinueza

Estudiante universitaria

“Se pondrá en práctica la igualdad de género de la que tanto se habla. Así vamos a poder demostrar una vez más que tenemos tanta capacidad y voluntad para ser parte de la actividad militar, pues lamentablemente aún se cree que no podemos hacer labores que requieren fuerza, pero podemos hacer incluso con más fuerza y valor que los hombres”.

Mónica González

Madre de familia

“Es una buena idea, estamos capacitadas para todos los campos. Ya era hora, para que se acabe ese machismo (...). Esto abre espacios para esas mujeres que muchas veces pensamos que no podemos seguir avanzando. Soy madre de cinco hijos, tres mujeres y dos varones. Todavía están en colegio pero si ellas tomaran la decisión, estaré ahí para apoyarlas”.

Teresa Robles

Contadora

“El hecho de que sea voluntario es bueno. Al ingresar las mujeres a la conscripción de a poco se irá dejando el machismo que aún existe en el país, porque hasta ahora incluso algunas tienen miedo de decir lo que piensan. Creo que con esto se puede demostrar que podemos hacer las mismas cosas que los hombres, además en un año se puede aprender y capacitarse bien”. (I)

Alexandra Torres

Comunicadora social

“Estoy de acuerdo porque nosotras pedimos igualdad de derechos y es justo que tanto hombres como mujeres tengamos la oportunidad de hacer el servicio militar. Es hora de que erradiquemos esto de que nos hacen a un lado solo por ser mujeres. Ojalá que nuestros derechos sean tomados en cuenta y de esa manera tengamos igualdad a todo nivel profesional”. (I)

Carmen Luzuriaga

Comerciante

“Al menos por mi parte no estoy de acuerdo, porque siempre se ha escuchado que el cuartel es en donde maltratan, por eso no creo que sea bueno para una mujer. Además nunca me ha atraído esa vida, creo que lo que es conocer acerca del uso de las armas y todo tipo de actividades militares mientras se hace la conscripción es más para los hombres”. (I)

Raúl Barrera

Técnico pesquero

“Está muy bien porque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Han evolucionado en todos los ámbitos de la colectividad. Ellas son triunfadoras. Es un adelanto y debería haberse hecho hace tiempo. En otros países hay jefes militares mujeres. No debe haber diferencias, creo que tienen las mismas posibilidades intelectuales y físicas que el hombre”. (I)